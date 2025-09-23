México

Encuentran con vida a Frany Arteaga y otras seis personas reportadas como desaparecidas en Jalisco

La fiscalía estatal informó la localización de siete personas, entre ellas dos abogados y una artista, luego de múltiples operativos y revisión de videos, sin precisar las condiciones en que fueron encontradas

Por Aura Reyna

Entre los localizados se encuentra la artista plástica Francisca “Frany” Arteaga Mendoza, quien fue privada de su libertad en Guadalajara (Frany Artega)

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó este lunes la localización con vida de siete personas que habían sido reportadas como desaparecidas en distintos hechos ocurridos entre el 25 y el 30 de agosto.

Entre estas personas se encontraba la artista plástica Francisca “Frany” Arteaga Mendoza, quien fue presuntamente privada de su libertad mientras se encontraba en la Galería Casa Natalia, en Guadalajara.

Además de Arteaga, fueron localizados los abogados Gustavo “N” y Rodrigo “N”, así como Gary Omar “N”, José Manuel “N”, Héctor Manuel “N” y Abraham Emanuel “N”, quienes también contaban con denuncias por desaparición.

Más detalles del caso

La chica fue vista por última vez el pasado 27 de agosto, mientras impartía un taller de arte para niños (Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco)

Según informó la Fiscalía, desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de estos casos, se desplegaron operativos de búsqueda y acciones de investigación para dar con su paradero.

En el caso particular de Frany y los dos abogados, las autoridades realizaron 34 operativos en diversos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, revisaron más de 160 horas de video y sostuvieron múltiples entrevistas y mesas de trabajo.

Por su parte, la búsqueda de Gary Omar, José Manuel y Héctor Manuel incluyó 48 operativos y la revisión de 290 horas de video, además de reuniones constantes con sus familiares.

La desaparición de Francisca Arteaga generó una fuerte movilización ciudadana. El 30 de agosto, familiares, amigos y miembros de la comunidad artística realizaron una manifestación en Guadalajara exigiendo a las autoridades una respuesta efectiva.

“Que hagan su trabajo, que nos ayuden, que las encuentren, que negocien por su vida”, expresó uno de los asistentes durante la protesta.

Arteaga, de 35 años, fue vista por última vez el 27 de agosto en la Galería Casa Natalia, donde, según versiones iniciales, impartía un taller infantil.

No obstante, su pareja aclaró que ese día se encontraba en una reunión con amigos dentro del mismo espacio. Testimonios señalan que alrededor de las 8 de la noche, un grupo de personas irrumpió en el lugar y sustrajo a tres asistentes, entre ellas Frany.

A pesar de su localización con vida, las autoridades no han detallado las circunstancias de su hallazgo ni el estado de salud de las víctimas. Tampoco se ha informado sobre posibles detenidos o responsables identificados.

