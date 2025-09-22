México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 22 de septiembre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 22 de septiembre

El ingreso de humedad producido por la corriente en chorro subtropical aunado a divergencia generará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California. El monzón mexicano y divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Un canal de baja presión sobre el noreste y oriente de la República Mexicana en combinación con ingreso de humedad del golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, además del norte del país; pronosticándose lluvias muy fuertes en Puebla. Por otro lado, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical al suroeste de las costas de Guerrero y la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, interactuarán con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, por lo que se prevén chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que se extenderá sobre dicha región y la península de Yucatán, además de la proximidad de una nueva onda tropical (núm. 34) a las costas de Quintana Roo y divergencia, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche; fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Domingo 21 de septiembre:

El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sur), Oaxaca (este y costa), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Chiapas (norte, oeste y sur) y Campeche (oeste y suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz y Tabasco. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.