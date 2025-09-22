México

Ganador de La Casa de los Famosos México queda revelado: escultor destapa que Televisa le pidió estatua “tamaño real”

El escultor compartió en TikTok cómo fue el encargo de la producción Televisa Endemol y dejó pistas que han puesto a todos a hablar sobre el próximo ganador del reality show

Por Armando Guadarrama

Filtran posible ganador de La
Filtran posible ganador de La Casa de los Famosos México 3 tras encargo de estatua (LCDLFMX, YouTube)

La inminente conclusión de La Casa de los Famosos México ha quedado marcada por una inesperada filtración: un artista plástico reveló, a través de redes sociales, el proceso de creación de una estatua de tamaño real que, según sus palabras, corresponde al futuro ganador de la tercera temporada del popular reality show.

En un video difundido en la cuenta de TikTok ‘El Hilo Negro’, el creador que trabajó con el taller ‘El Volado’, mostró cómo la producción del programa le solicitó anticipadamente la escultura, lo que implicó conocer con semanas de antelación el nombre del participante que apagará las luces de la casa el próximo 5 de octubre.

El artista detalló en el inicio del video que La Casa de los Famosos nos pidió al ganador y aún no la tenemos lista. Endemol y Televisa hace semanas nos adelantó quién iba a salir victorioso y nos pidió una estatua de tamaño real para presentarla en la última gala cuando el participante apague las luces”.

Artista revela detalles de la
Artista revela detalles de la estatua del futuro campeón del reality show (TikTok)

Esta declaración, compartida en TikTok, sugiere que la producción no solo planificó la ceremonia final, sino que también confió al escultor la identidad del vencedor para que pudiera avanzar con el encargo.

A lo largo de los dos minutos que dura el clip, el artista expuso las dificultades técnicas y creativas que enfrentó durante la elaboración de la figura, subrayando que el proyecto no resultó sencillo y requirió varios ajustes para alcanzar el resultado esperado.

El proceso incluyó la modelación inicial de la estatua, que posteriormente fue trasladada a un taller especializado donde una máquina se encargó de perfeccionar los detalles. El material elegido para la obra fue unicel reciclado, seleccionado por su facilidad de manejo y su ligereza, lo que permitió dar forma al diseño solicitado por la producción.

La producción habría anticipado el
La producción habría anticipado el nombre del vencedor semanas antes de la final (TikTok)

Aunque en el desarrollo del video no se menciona explícitamente el nombre del ganador, las imágenes y explicaciones del artista dejan en evidencia que la figura representa a Abelito, comediante y creador de contenido originario de Zacatecas.

El escultor mostró cómo la estatua reproduce el aspecto con el que Abelito ingresó a la casa, y confirmó al final del video que “Abelito se llevaría el premio”.

El escultor confirma que la
El escultor confirma que la figura representa a Abelito, comediante zacatecano (TikTok)

De acuerdo con el relato, el participante será el encargado de despedir a los integrantes de la Manada y de apagar las luces de la residencia tras diez semanas de convivencia, lo que lo convertiría en el ganador de la temporada.

Le fue encargada una estatua de Abelito Sáenz. (Crédito: TikTok elhilonegro)

La estatua, que medirá 1,14 metros de alto, está destinada a ser exhibida en el foro durante la última gala, como parte del reconocimiento al triunfador. El artista explicó que su labor consistió en diseñar y modelar la pieza antes de que fuera sometida al proceso de mecanizado en el taller, asegurando que, pese a los contratiempos, la primera fase de la creación quedó concluida.

La estatua de unicel reciclado
La estatua de unicel reciclado será presentada en la última gala del programa (TikTok)

Con esta revelación, la expectativa en torno al desenlace de La Casa de los Famosos México 3 se ve alterada, ya que la filtración del proceso artístico anticipa el resultado antes de la emisión oficial del programa.

