Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX

Sergio Canales ya es un constante en la tabla de goleo (Katie Stratman-Imagn Images)

En los últimos torneos distintas figuras provenientes del futbol europeo se han sumado a la Liga MX y lo han hecho demostrando un gran nivel, así lo muestran los datos: tres de los cinco máximos anotadores del Apertura 2025 llegaron cruzando el Océano Atlántico.

El máximo rompe redes en lo que va la competición es el brasileño naturalizado italiano Joao Pedro Geraldino, quien suma ocho goles. El capocannoniere del Atlético de San Luis anotó un doblete en la victoria 1-4 contra Santos Laguna.

Joao Pedro está destacando en su torneo debut luego de llegar a la Liga Mx proveniente del futbol inglés.

En el segundo puesto está un histórico del futbol español: Sergio Canales, que suma seis tantos con la playera de Rayados. El centrocampista anotó un gol en el empate 2-2 ante el América.

Canales ya suma dos años en el futbol mexicano luego de emigrar de LaLiga en España.

Joao Geraldino es el líder de goleo de la Liga MX. (Cuartoscuro/Mireya Novo)

Es hasta la tercera posición que aparece un delantero mexicano: Ángel Sepúlveda, con cinco goles. El goleador del Cruz Azul mantiene su puesto aún sin haber anotado gol en la victoria 3-2 ante Bravos de Juárez.

Un argentino, pero nacionalizado mexicano, aparece en el cuarto puesto: German Berterame, con cinco goles. El delantero de Rayados tampoco pudo anotar en la última fecha.

En el quinto lugar, también con media decena de goles, está Frank Thierry Boya, nacido en Camerún pero nacionalizado en Bélgica. El goleador de Xolos anotó un tanto en la victoria 5-0 ante León.

Con gran carrera en Bélgica y proveniente del futbol francés, Frank Thierry Boya va por su segundo torneo en la Liga MX.

Aquí está la lista completa

Joao Pedro Geraldino

Club: Atlético de San Luis

Goles: 8

Nacionalidad: Italiano

Un gol cada: 97.38 min

Sergio Canales

Club: Monterrey

Goles: 6

Nacionalidad: Español

Un gol cada: 116.17 min

Ángel Baltazar Sepúlveda

Club: Cruz Azul

Goles: 5

Nacionalidad: Mexicano

Un gol cada: 107.20 min

Germán Berterame

Club: Monterrey

Goles: 5

Nacionalidad: Argentino

Un gol cada: 158.80 min

Frank Thierry Boya

Club: Tijuana

Goles: 5

Nacionalidad: Belga

Un gol cada: 121.60 min

Lucas Ariel Ocampos

Club: Monterrey

Goles: 4

Nacionalidad: Argentino

Un gol cada: 100.00 min

Ángel Martín Correa

Club: Tigres

Goles: 4

Nacionalidad: Argentino

Un gol cada: 200.25 min

Ismael Díaz De León

Club: León

Goles: 4

Nacionalidad: Panameño

Un gol cada: 95.25 min

Armando González

Club: Guadalajara

Goles: 4

Nacionalidad: Mexicano

Un gol cada: 132.75 min

Gabriel Mathias Fernández

Club: Cruz Azul

Goles: 3

Nacionalidad: Uruguayo

Un gol cada: 88.67 min

Frank Thierry Boya (REUTERS/Henry Romero)

Los máximos goleadores en la historia de la LigaMX

1. Evanivaldo Castro Cabinho: el histórico delantero de Pumas marcó 312 goles durante las 13 temporadas que jugó en el país. Con los universitarios conquistó el título de goleo en 4 temporadas consecutivas de 1975 a 1979.

2. Carlos Hermosillo: delantero que tuvo sus épocas de gloria con la Máquina Celeste del Cruz Azul con la que marcó 169 goles, más de la mitad de los 295 tantos que engalanan su carrera como jugador activo que finalizó en 2001. En seis ocasiones fue reconocido como campeón goleador del balompié azteca.

3. Jared Borgetti: conocido como “El Zorro del Desierto” tiene en su haber 252 tantos a lo largo de su carrera, para colocarse en el tercer lugar de la lista. La mayoría de los goles los anotó durante su paso por el Santos Laguna.

4. El paraguayo José Saturnino Cardozo anotó 249 goles durante su paso por México. Durante 11 temporadas permaneció activo con los Diablos Rojos del Toluca (1994-2005). Con este equipo también impuso un récord en torneos cortos con 29 anotaciones. En 2006 se convirtió en entrenador.

5. Horacio Casarín es recordado como uno de los primeros grandes ídolos del balompié. Su carrera inició en 1936 con el Necaxa, también brilló con los Potros de Hierro del Atlante, durante más de dos décadas rompió la red en 238 ocasiones. Entre otros grandes logros y el cariño de los aficionados, es recordado por haber anotado cinco goles en un partido.