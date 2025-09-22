México

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

Elementos del Ejército aseguraron diversas sustancias tras revisiones en tres municipios

Por Luis Contreras

Parte de los trabajos en la entidad (SSP Sinaloa)

Diversas áreas destinadas a la concentración de químicos que serían usados en la fabricación de drogas fueron aseguradas en Sinaloa, lo anterior como resultado de recorridos de reconocimiento en tres municipios.

El 21 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que elementos del Ejército localizó las sustancias tras la revisión en diferentes poblados.

Bidones con diferentes sustancias químicas, tinas, un condensador y un destilador es parte de lo incautado por los uniformados tras lasa revisiones en Culiacán, Elota y Cosalá.

Los artefactos hallados son un par de filtros de acero inoxidable para destilador, un destilador de acero inoxidable con base metálica, un condensador de acero inoxidable, cuatro metros de tubo de acero inoxidable, así como un molino de bolas de acero inoxidable con un motor eléctrico.

Agentes de seguridad aseguraron las sustancias (SSP Sinaloa)

También fueron hallados nueve tambos de plástico, un reactor, un condensador, dos tinas vacías, además de bidones vacíos.

Miles de litros de sustancias químicas

Mientras que, como resultado de las revisiones, fueron halladas diversas sustancias tales como 445 litros de acetona, 200 de alcohol, 35 litros de ácido clorhídrico, 60 litros de alcohol etílico y 25 litros de alcohol isopropílico.

Los elementos del Ejército encontraron otros 200 litro de acetona, 322 litros y medio de precursores químicos para la elaboración de droga sintética y que estaban en diferentes bidones.

También había 210 litros de acetona, 40 litros de un líquido negro desconocido, 80 litros de cloro, 120 de ácido clorhídrico, 660 litros de alcohol, otros 300 de acetona y 20kilogramos de una sustancia blanca desconocida. A lo anterior se le suma el hallazgo de:

Elementos del Ejército hallaron las sustancias durante revisiones (SSP Sinaloa)
  • Seis bidones conteniendo 150 L de alcohol etílico
  • Dos bidones conteniendo 120 L de acetona
  • Un bidón conteniendo 60 L de ácido clorhídrico
  • Un bidón conteniendo 60 L de tolueno
  • Un tambo conteniendo 200 L de benzyl alcohol
  • 400 litros de alcohol etílico
  • Un par de bidones conteniendo 40 L de ácido clorhídrico
  • Seis bidones conteniendo 360 L de acetona

La suma de las sustancias aseguradas supera los cuatro mil litros de químicos usados para la fabricación de drogas.

Todo lo asegurad fue puesto a disposición de la Fiscalía General de República (FGR) y destruidos. Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a elementos con trajes especiales mientras manipula lo hallado.

En Sinaloa también han sido aseguradas drogas, por ejemplo, el pasado 20 de septiembre fueron asegurados 300 kilos de metanfetamina en El Fuerte.

