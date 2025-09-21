Daniel Sosa rompe el silencio sobre la polémica llamada con Abelito en La Casa de los Famosos México

La dinámica de la moneda generó indignación entre seguidores tras revelarse que Abelito no recibió el beneficio esperado. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La controversia en torno a la dinámica de la Moneda del Destino en La Casa de los Famosos México se intensificó tras la publicación de un video en redes sociales donde el comediante Daniel Sosa abordó los hechos ocurridos la noche del 19 de septiembre.

En esa ocasión, Abelito accedió al confesionario tras resultar ganador de la mencionada moneda, con la expectativa de recibir un beneficio que muchos espectadores interpretaron como la posibilidad de comunicarse con un familiar.

Sin embargo, la situación tomó un rumbo inesperado cuando, al recibir la llamada, Abelito confundió la voz de Daniel Sosa con la de su propio padre, lo que generó confusión y tensión en el ambiente.

La reacción del público no se hizo esperar. Numerosos televidentes calificaron el episodio como un fraude, al considerar que Abelito fue utilizado como simple intermediario para transmitir mensajes entre concursantes, sin obtener el beneficio personal que se le había insinuado.

Abelito fungió como mensajero en lugar de recibir el beneficio por encontrar la Moneda del Destino. Foto: (La Casa de los Famosos México/Infobae)

Daniel Sosa, en el video publicado el 20 de septiembre, reconoció la legitimidad del malestar expresado por la audiencia y explicó los pormenores de su participación en la dinámica.

Según relató el comediante de stand up en su video, fue Citlalli, pareja de El Guana, quien lo contactó para solicitarle que enviara un mensaje de apoyo y afecto a su amigo dentro del reality. Sosa aceptó la propuesta debido a la relación de amistad que mantiene con El Guana, a quien reconoció como un apoyo fundamental en su trayectoria teatral.

El comediante admitió que tenía conocimiento de que El Guana atravesaba un momento complicado en el programa, aunque desconocía la magnitud de la situación, y se mostró sorprendido al enterarse de que incluso se le había llegado a llamar “Judas”.

Posteriormente, Citlalli le proporcionó una idea general sobre el contenido del mensaje que debía transmitir a El Guana. Más tarde, la producción del reality se puso en contacto con él para preguntarle si veía el programa, a lo que Sosa respondió negativamente y recibió como única respuesta un “¡Perfecto!”. La producción le explicó entonces la mecánica de la moneda y le indicó que debía esperar el momento oportuno para enviar su mensaje.

Cuando Abelito halló la moneda, Daniel Sosa relató que ya había tenido una relación cordial con el influencer y que lo saludó con entusiasmo al recibir la llamada. No obstante, Abelito respondió con gran ánimo, sin percatarse de inmediato de la identidad de su interlocutor.

Daniel Sosa explicó los hechos detrás de la confusión con La Moneda del Destino. Foto: (Captura de pantalla)

Fue necesario que La Jefa interviniera para aclarar quién estaba al otro lado de la línea. Sosa precisó que, al inicio de la conversación, se presentó diciendo: “Soy yo, Daniel Sosa”, pero Abelito no le prestó atención.

Durante la transmisión del reality, se observó cómo Daniel Sosa le comunicó a Abelito que actuaba siguiendo instrucciones de la producción para enviar un mensaje a El Guana.

En su reciente declaración, el comediante reiteró que comprendía la reacción de Abelito, a quien notó visiblemente afectado al darse cuenta de que su papel era el de mensajero para otro concursante.

Sosa expresó que la experiencia de hablar con alguien cuya voz se asemeja a la de su padre, solo para transmitir un mensaje a un tercero, no correspondía al premio que Abelito merecía. En palabras del propio comediante: “Es como decir ‘Ganaste, tu premio es hablar con un wey que suena como Chabelo y barrer’”.

Daniel Sosa consideró que su intervención habría sido adecuada si el ganador del reto hubiera sido El Guana, pero en el caso de Abelito, estimó que lo justo habría sido permitirle comunicarse con un ser querido. El comediante concluyó: “Yo creo que Abelito se merece sí o sí hablar con su papá”.