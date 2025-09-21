México

Buque Escuela “Cuauhtémoc” retorna a Nueva York tras “exitosas pruebas”, destaca Semar

La embarcación arribó al muelle 86 “Pier 86” en Manhattan

Por Jaqueline Viedma

El Buque Escuela Cuauhtémoc se
El Buque Escuela Cuauhtémoc se accidentó en mayo de 2025, en el cual resultaron dos marinos fallecidos. (Foto: SEMAR)

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, comunicó que el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” llegó este 20 de septiembre al muelle 86, conocido como Pier 86, en Manhattan, Nueva York, luego de realizar pruebas de aceptación en la mar que resultaron satisfactorias.

Durante estas evaluaciones, se corroboró el funcionamiento adecuado del Sistema de gobierno en los modos normal y de emergencia. También se ejecutaron pruebas al Sistema de Propulsor Auxiliar en ambos sentidos, a diferentes revoluciones.

Además, se consolidaron las conexiones de los Equipos de Comunicaciones Exteriores y se comprobó la solidez de la Arboladura y las Jarcias, tanto en el sentido transversal como longitudinal, asegurando así el desempeño correcto del sistema de propulsión a vela.

El 17 de septiembre, el denominado Embajador y Caballero de los Mares zarpó del muelle en Nueva York, tras concluir los trabajos de reparación realizados en los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD. Durante 72 horas de travesía, se sometieron a prueba cada mástil, cabo y vela, reflejando el valor y el compromiso de la tripulación.

Este buque insignia de la Secretaría de Marina – Armada de México desempeña un papel esencial en la formación de marinos mexicanos, misión que mantiene desde hace 43 años y que representa una tradición naval sustentada en la disciplina y la perseverancia. En este nuevo despliegue, la nave honra a Cuauhtémoc, último emperador mexica, al continuar enarbolando sus velas.

Este fue el accidente que llevo a reparaciones a la embarcación de la Marina

El pasado 17 de mayo el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” registró un accidente en Nueva York, cuando la embarcación impactó contra la estructura del puente de Brooklyn durante una maniobra de zarpe, en el cual se encontraban 277 personas entre cadetes y tripulación.

Información extraoficial refiere que hay cinco tripulantes heridos. La Marina informó que el velero Cuauhtémoc atracó en Nueva York el 13 de mayo pasado. Crédito: Especial

Durante las maniobras de salida del Buque Escuela Cuauhtémoc desde un muelle ubicado en el sur de Manhattan, se produjo un incidente al perder la embarcación su propulsión. Según informaron las autoridades locales, esta situación provocó que el barco derivara hacia el puente de Brooklyn, donde los mástiles impactaron contra una sección de la infraestructura. Testigos del suceso difundieron imágenes en las que se observa a tripulantes encaramados en la arboladura instantes previos al choque.

El Buque Cuauhtémoc participaba en el crucero de instrucción denominado “Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar”, cuya ruta contemplaba la costa este de Estados Unidos y tenía como destino final Islandia. Procedente de Acapulco, Guerrero, la embarcación inició su travesía en abril del presente año, llevando a bordo principalmente a cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.

Días después la Semar dio a conocer que un grupo de tripulantes regresó a territorio nacional, el cual estaba integrado por 172 cadetes y dos oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar, además de un capitán, un oficial y tres clases, todos pertenecientes a la dotación del buque escuela, mientras que, dos marinos fallecieron por el incidente.

