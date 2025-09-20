Premios Ariel 2025: todos los detalles de la edición 67 en Puerto Vallarta. (IMCINE)

La edición número 67 de los premios Ariel, evento organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMAAC), tendrá lugar este sábado 20 de septiembre, a las 20:00, en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta de Jalisco.

Será en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta donde se reconozca el trabajo de 42 producciones nominadas en 24 categorías.

Cabe mencionar que los premios Ariel son considerados el principal galardón del cine nacional, ya que se congregan directores, productores, guionistas, actores y técnicos, cuyo trabajo ha impulsado la industria cinematográfica mexicana en los últimos meses.

Antes de dar inicio a la ceremonia, los nominados comenzarán su paso por la alfombra roja en punto de las 16:00 horas. Cuatro horas más tarde dará inicio la edición 67, la cual también podrá ser vista en la señal streaming de Max.

“Pedro Páramo”, la cinta con más nominaciones en premios Ariel

La adaptación de “Pedro Páramo”, bajo la dirección de Rodrigo Prieto, lidera la competencia con 16 nominaciones, entre las que destacan Mejor Película, Dirección y Fotografía.

La cinta inspirada en la obra de Juan Rulfo encabeza la lista de finalistas, seguida por “La cocina” y “No nos moverán”, que cuentan con 13 nominaciones cada una.

Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere recibirán Ariel de Oro

El Ariel de Oro a la trayectoria será entregado a las actrices Patricia Reyes Spíndola, reconocida por su participación en “Los motivos de Luz” y “La reina de la noche”, y Jacqueline Andere, destacada por “El ángel exterminador” y “Yesenia”. Además, este reconocimiento también será otorgado al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

Guillermo del Toro el ausente en los premios Ariel

Guillermo del Toro será distinguido con un premio especial. El cineasta, director de “El laberinto del fauno” y “Pinocho”, recibirá el Reconocimiento al Mérito Cinematográfico Internacional por sus aportaciones al cine mexicano, pero no estará presente en la ceremonia.

“Guillermo acepta esto con mucho gusto y siempre ha estado cercano a nosotros, ha apoyado a la Academia y al cine mexicano”, expresó Armando Casas, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Mientras que la cinta “Amores perros”, dirigida por González Iñárritu festejará 25 años desde su estreno, por lo que se ofrecerá un musical especial durante la 67 edición en Puerto Vallarta.