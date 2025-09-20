México

Premios Ariel 2025: todos los detalles de la edición 67 en Puerto Vallarta

Una vez más el cine mexicano será reconocido por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC)

Por Jazmín González

Guardar
Premios Ariel 2025: todos los
Premios Ariel 2025: todos los detalles de la edición 67 en Puerto Vallarta. (IMCINE)

La edición número 67 de los premios Ariel, evento organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMAAC), tendrá lugar este sábado 20 de septiembre, a las 20:00, en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta de Jalisco.

Será en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta donde se reconozca el trabajo de 42 producciones nominadas en 24 categorías.

Cabe mencionar que los premios Ariel son considerados el principal galardón del cine nacional, ya que se congregan directores, productores, guionistas, actores y técnicos, cuyo trabajo ha impulsado la industria cinematográfica mexicana en los últimos meses.

Premios Ariel 2025: todos los
Premios Ariel 2025: todos los detalles de la edición 67 en Puerto Vallarta. Foto: AMACC

Antes de dar inicio a la ceremonia, los nominados comenzarán su paso por la alfombra roja en punto de las 16:00 horas. Cuatro horas más tarde dará inicio la edición 67, la cual también podrá ser vista en la señal streaming de Max.

“Pedro Páramo”, la cinta con más nominaciones en premios Ariel

La adaptación de “Pedro Páramo”, bajo la dirección de Rodrigo Prieto, lidera la competencia con 16 nominaciones, entre las que destacan Mejor Película, Dirección y Fotografía.

La cinta inspirada en la obra de Juan Rulfo encabeza la lista de finalistas, seguida por “La cocina” y “No nos moverán”, que cuentan con 13 nominaciones cada una.

Premios Ariel 2025: todos los
Premios Ariel 2025: todos los detalles de la edición 67 en Puerto Vallarta. (Foto AP/Berenice Bautista)

Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere recibirán Ariel de Oro

El Ariel de Oro a la trayectoria será entregado a las actrices Patricia Reyes Spíndola, reconocida por su participación en “Los motivos de Luz” y “La reina de la noche”, y Jacqueline Andere, destacada por “El ángel exterminador” y “Yesenia”. Además, este reconocimiento también será otorgado al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

Premios Ariel 2025: todos los
Premios Ariel 2025: todos los detalles de la edición 67 en Puerto Vallarta. (Foto: Televisa, Canal Once )

Guillermo del Toro el ausente en los premios Ariel

Guillermo del Toro será distinguido con un premio especial. El cineasta, director de “El laberinto del fauno” y “Pinocho”, recibirá el Reconocimiento al Mérito Cinematográfico Internacional por sus aportaciones al cine mexicano, pero no estará presente en la ceremonia.

“Guillermo acepta esto con mucho gusto y siempre ha estado cercano a nosotros, ha apoyado a la Academia y al cine mexicano”, expresó Armando Casas, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Premios Ariel 2025: todos los
Premios Ariel 2025: todos los detalles de la edición 67 en Puerto Vallarta.

Mientras que la cinta “Amores perros”, dirigida por González Iñárritu festejará 25 años desde su estreno, por lo que se ofrecerá un musical especial durante la 67 edición en Puerto Vallarta.

Temas Relacionados

Premios Ariel 2025Premios ArielPuerto VallartaPedro PáramoPatricia Reyes SpíndolaJacqueline AndereGuillermo del ToroAmores Perrosmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir hoy 20 de septiembre

Sigue el minuto a minuto en el reality show 24/7: los habitantes realizan las compras semanales tras lograr el presupuesto completo

La Casa de los Famosos

Cómo preparar un helado de uva saludable, ideal para refrescarte sin subir de peso

Esta es la receta de este delicioso postre frío

Cómo preparar un helado de

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿En dónde se respira el

Acusan a Pepe y Ángela Aguilar de ordenar que nadie los viera a los ojos durante su concierto en Guadalajara: “Bien sangrones”

La familia de músicos fueron criticados por supuestamente haber tenido exageradas peticiones

Acusan a Pepe y Ángela

Presentación de Anthony Martial con Rayados sacudida por alerta sísmica

Durante el evento un suceso inesperado sorprendió asistentes ya que los celulares sonaron simultáneamente

Presentación de Anthony Martial con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército decomisa gran arsenal de

Ejército decomisa gran arsenal de armas largas y municiones tras operativo federal en Tepuche, Sinaloa

Sujetos armados emboscan comandancia municipal en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí: hay un policía muerto

Violencia en Jalisco: una joven de 17 años y un joven de 21 fueron hallados sin vida

José Luis García Morales, funcionario de Pemex, desapareció en Veracruz y fue hallado sin vida 18 días después

Detienen a “El Chuki” o “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, en la colonia Doctores de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Pepe y Ángela

Acusan a Pepe y Ángela Aguilar de ordenar que nadie los viera a los ojos durante su concierto en Guadalajara: “Bien sangrones”

A qué hora de México empieza el show de Bad Bunny que transmitirán por streaming

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir hoy 20 de septiembre

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 20 de septiembre?

Shakira visita La Casa Azul de Frida Kahlo con sus hijos Sasha y Milan tras su último concierto en CDMX

DEPORTES

Presentación de Anthony Martial con

Presentación de Anthony Martial con Rayados sacudida por alerta sísmica

Estas son las opciones que tiene Canelo Álvarez tras perder con Terence Crawford

CMLL 92 Aniversario: resultados completos desde la Arena México

Esfinge conquista la gloria y la máscara de El Valiente en el 92 aniversario del CMLL

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México