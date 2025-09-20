México

MC pide juicio político contra Hilda Araceli Brown, vinculada a “La Mayiza” por EEUU

La diputada de Morena por Baja California ha desestimado las acusaciones en su contra

Por Jaqueline Viedma

Hilda Araceli Brown ha sido acusada por Estados Unidos de tener vínculos con "La Mayiza" relacionada al Cártel de Sinaloa. (Foto: IG/Hilda Araceli Brown)

El legislador de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, dio a conocer que ingresó una solicitud de juicio político en contra de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, con el objetivo de que sea investigada por supuestos vínculos con el crimen organizado.

A través de su cuenta de X, Zavala Gutiérrez informó que la petición legal está dirigida contra quien “es acusada de haber favorecido y operado para el cártel de “Los Mayitos” mientras era alcaldesa de Playa de Rosarito”.

“El fuero no puede ser el pretexto para que no se investigue a quienes traicionaron la confianza de la gente. Se necesita conocer la verdad sin impunidad”, expresó Zavala Gutiérrez.

Juan Zavala dio a conocer la demanda de juicio político contra la diputada de Baja California, Hilda Araceli Brown. (Foto: @JZavalaGt)

Luisa Alcalde pide sustento de las acusaciones que pesan sobre la diputada de Baja California

La tarde de este viernes 19 de septiembre de 2025, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, enfatizó que las acusaciones dirigidas a la diputada federal del partido, Hilda Brown, deben respaldarse con pruebas, las cuales, señaló, no se han presentado hasta ahora.

“¿Qué pasa en el caso de la diputada que aquí se señala? Toma una determinación el Gobierno de Estados Unidos de congelar unas cuentas, le da aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera; la Unidad de Inteligencia Financiera no ve elementos de lavado de dinero y determina no congelar”, resaltó la líder nacional de Morena.

Luisa Alcalde aseguró que en Morena hay unidad y que "Una vez más se van a quedar con las ganas" Crédito: X/@LuisaAlcalde

También agregó: “Si se aportan evidencias a la Fiscalía se debe de abrir una investigación... Pero tiene que haber elementos, no se puede culpar a alguien nomás porque lo sacó Latinus. Tiene que haber elementos y sí tiene que haber una investigación si hay elementos, se trate de quien se trate en el caso de la legisladora”.

Desde la perspectiva de Luisa Alcalde, los morenistas están blindados al igual que la presidenta Claudia Sheinbaum “al no haber complicidad, no hay corrupción ni impunidad”.

Hilda Araceli Brown rechaza los señalamientos de EEUU

Desde la Cámara de Diputados y en entrevista para medios de comunicación el día jueves 18 de septiembre, Hilda Araceli Brown desconoció los señalamientos en su contra, “el domingo estuve en Estados Unidos... no tuve ninguna dificultad para cruzar... estoy sorprendida”, advirtió que seguirá trabajando como lo ha hecho desde hace 30 años, en los que ha seguido los pasos del expresidente AMLO y de la mandataria Claudia Sheinbaum.

A través de su cuenta personal en Facebook, la diputada por Morena negó la vinculación y resaltó que “como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”.

Pimiento morrón mexicano llegará a

Este es el top 10

Ranking de Netflix en México:

Top de las mejores películas

Ranking Prime Video: estas son
