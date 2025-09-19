Amandititita dedica mensaje a su papá Rockdrigo, muerto en el terremoto del 85: “Cada septiembre involuciono”

La cantante recordó a su padre Rockdrigo, quien falleció en el temblor de 1985 (Cuartoscuro)

La tragedia vivida en Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 se convirtió en un acontecimiento que alteró de forma permanente la vida social, política y cultural del país. Ese día, un terremoto de magnitud 8,1 provocó devastación en la capital mexicana, dejando a su paso miles de víctimas, extensas zonas destruidas y un rastro de dolor cuyo impacto trascendió lo material. A más de tres décadas del hecho, los nombres de diversas figuras caídas en el desastre aún resuenan con fuerza en la memoria colectiva.

Entre quienes perdieron la vida durante el sismo está Rockdrigo González. A la edad de 34 años, el cantautor falleció al quedar atrapado bajo los escombros de su vivienda ubicada en la colonia Juárez. El aporte cultural de González continúa presente en la actualidad a través de sus canciones. De él es la famosa estatua que se alza en la estación Balderas de la Ciudad de México.

La hija de Rockdrigo: Amandititita recuerda a su papá cada 19 de septiembre

El artista murió bajo los escombros de su departamento, el 19 de septiembre de 1985 (Cuartoscuro)

Amanditita, quien recientemente presentó su libro Un día contaré esta historia, compartió en sus redes sociales una profunda reflexión sobre la desaparición de su padre durante el sismo. Según sus palabras, este día sigue marcado por la ausencia y el duelo personal que persiste a lo largo de los años.

En una publicación de Instagram, la cantante de Metrosexual y La muy muy escribió:

“¿Por qué nos pasó esto, papá? Ayúdame a entender: ¿por qué nos pasó esto? ¿Qué le hicimos a Dios? Yo tenía 6 años, tú tenías 33. ¿Cuántos años tenemos ahora? ¿No te parece que seguimos en el mismo lugar? Y lo más extraño es que, a pesar de todo, puedo seguir agradecida por cada día de vida. Porque sé que tú vienes a través de mí y ves la ciudad que tanto amaste reconstruirse cada día”.

Además, reconoció lo que le significa la fecha de hoy:

“Por más que lo hable y escriba nadie entenderá cómo me siento cada septiembre, parece que involuciono, siempre enferma y triste, siempre disimulando. Nadie podrá dimensionar el amor el dolor y la asfixia. Porque solo yo soy tu hija, la canción más triste que dejaste en este mundo: una canción que interviene con cumbia, una canción que se interrumpe, se rompe cada 19 de septiembre”.