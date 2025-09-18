México

Resultados Progol de Media Semana 18 de septiembre de 2025

Al finalizar cada jornada futbolera, la lotería mexicana da a conocer los resultados del Progol de Media Semana

Por Rodrigo Gutiérrez González

Para participar en Progol de
Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional dio a conocer los resultados ganadores de la última quiniela de Progol Media Semana celebrada este jueves 18 de septiembre de 2025.

Se trata de uno de los sorteos más populares que utiliza los resultados de partidos de futbol para entregar cientos de miles de pesos en premios. Averigua si fuiste uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Progol Media Semana

Fecha: jueves 18 de septiembre de 2025.

Sorteo: 761.

Resultados:

  • Guadalajara vs Tigres: empate
  • Juventus vs Dortmund: empate
  • Tottenham vs Villarreal: local
  • Ajax vs Inter Milan: visitante
  • Liverpool vs Atlético Madrid: local
  • Brujas vs Mónaco: local
  • Frankfurt vs Galatasaray: local
  • Manchester City vs Nápoles: local
  • Newcastle vs Barcelona: visitante
Progol
Progol (Infobae)

Cuánto tiempo tienes para cobrar un premio de Progol

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se estropee.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

¿Cómo ganar Progol de Media Semana?

Los ganadores del sorteo
Los ganadores del sorteo de Progol Media Semana (Cuartoscuro)

Progol de Media Semana es una quiniela de nueve juegos de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos: si gana local, hay empate o gana visita.

El volante de Progol de Media Semana cuenta con una lista de nueve encuentros de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

Pero además podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio.

Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por encuentro, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo encuentro. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en una misma jornada. Podrás jugar hasta dos quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol de Media Semana tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo, el cual se calcula de acuerdo a sus combinaciones y puede alcanzar los mil 800 pesos.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

