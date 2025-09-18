México

“Póngale cero”: Estudiante de preparatoria al no saber nada de la Independencia de México y confesar que sólo copia

El video generó debate sobre la educación y el conocimiento de la historia patria entre las nuevas generaciones

Por Jesús F. Beltrán

Ramses Carr ofreció 1,500 pesos
Ramses Carr ofreció 1,500 pesos a una joven que debía responder preguntas sobre la Independencia de México.

La celebración del Grito de Independencia en 2025 tuvo un matiz histórico y social particular. Por primera vez, una presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia desde el balcón de Palacio Nacional, consolidando un nuevo capítulo en las conmemoraciones del 15 de septiembre.

La noche estuvo marcada por la tradición de recordar la madrugada de 1810, cuando Miguel Hidalgo dio inicio al movimiento insurgente. Figuras como José María Morelos y Josefa Ortiz de Domínguez permanecen en el imaginario colectivo, aunque en las nuevas generaciones parece haber un menor conocimiento de estos hechos históricos.

Esa brecha generacional quedó en evidencia gracias a un video viral en redes sociales, protagonizado por el influencer Ramses Carr. El creador de contenido, conocido por sus dinámicas de preguntas y premios en efectivo, abordó a Alexa, una estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante los festejos patrios. El reto consistía en responder cinco preguntas sobre la Independencia de México para ganar 1,500 pesos.

La primera interrogante fue directa: “¿En qué fecha se celebra la Independencia de México?”. La joven, en un inicio confundida, respondió “¿el 15 de septiembre?”. Segundos después corrigió con firmeza: “El 16”, lo que le permitió sumar su primer acierto. Posteriormente, la pregunta sobre quién inició el movimiento independentista puso a prueba su memoria. Tras dudar, mencionó a Miguel Hidalgo, obteniendo un segundo punto.

La universitaria de Sinaloa se
La universitaria de Sinaloa se volvió tendencia tras abandonar un reto de cultura general durante las fiestas patrias.

Sin embargo, la dificultad aumentó en la tercera pregunta, cuando se le pidió precisar el año de inicio de la lucha por la independencia. Alexa admitió con sinceridad: “No sé… la verdad no sé”. Ante esa respuesta, decidió retirarse del reto y renunciar al premio, pese a haber conseguido un buen inicio.

Lo más llamativo ocurrió después de la dinámica. En conversación con Ramses Carr, la estudiante reveló: “Yo en secundaria saqué 8.9, pero con trampa”. La declaración sorprendió a los usuarios, quienes viralizaron el video y debatieron sobre la calidad educativa y el esfuerzo académico de las nuevas generaciones.

Mientras en la capital del país miles de ciudadanos y visitantes extranjeros presenciaban el primer Grito encabezado por una presidenta, en redes sociales circulaban fragmentos que mostraban cómo algunos jóvenes carecen de conocimientos básicos sobre la historia nacional.

Una estudiante se volvió viral al fallar preguntas sobre la Independencia de México, confesando que copiaba en la escuela y generando críticas en redes sociales. Crédito: TikTok / @ramses20230

El caso generó un debate entre usuarios. Algunos lo tomaron con humor, asegurando que episodios como este reflejan la desconexión de los jóvenes con la historia patria. Otros, en cambio, señalaron la importancia de reforzar la educación cívica y de contextualizar los hechos históricos en el presente.

