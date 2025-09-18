México

Natalia Lafourcade agradece a la Academia las nueve nominaciones a los Latin Grammys: estas son las categorías en las que competirá

“Felicidades también a mis colegas todos mis colegas y compañeros... ¡Viva la música!“, expresó la cantante en sus redes sociales oficiales

Por Omar Martínez

La cantante mexicana está nominada
La cantante mexicana está nominada en 9 categorías. Foto: Instagram/@natalialafourcade.

La cantante Natalia Lafourcade se encuentra muy alegre y así lo ha demostrado en sus redes sociales oficiales, donde expresó estar agradecida por sus nueve nominaciones a los Latin Grammys.

La lista de candidaturas fue dada a conocer durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Luego de darse a conocer las nominaciones, en la lista de candidaturas el nombre de la intérprete de ‘En el 2000′ se encuentra en nueve categorías distintas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista mexicana agradeció a la Academia y expresó sentirse agradecida con la música.

“Muchísimas gracias a la Academia de los Latin Grammy (@latingrammys) por estas nueve nominaciones”, mencionó Lafourcade en su red social oficial.

La cantante dedicó unas palabras
La cantante dedicó unas palabras a sus compañeros nominados en sus redes sociales. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo)

Posteriormente, volvió a repetir las categorías en las que se encuentra nominada, sumando 9 en total. De igual manera, agradeció a su equipo y cada persona que la acompaña.

También felicitó a sus compañeros de nominación y los artistas que están nominados a este galardón.

“Me siento profundamente agradecida con la música, con mi equipo, con cada persona que me acompaña y con ustedes, que dan sentido a cada instante dedicado a este sueño que se sostiene desde la dulce infancia. Felicidades también a todos mis colegas y compañeros. Qué bonito que estemos celebrando nuestro trabajo y la música que nos une. Que nunca olvidemos la esencia de nuestras causas y nuestra hermosa raíz latinoamericana. ¡Viva la música!“, dijo la cantante para agradecer la nominación.

La cantante afirma que le hace reír escuchar su primer disco Crédito: La Habitación de Henry Spencer (Facebook)

¿En qué categorías se encuentra nominada Natalia Lafourcade para esta nueva edición de los Grammys Latinos?

Las categorías en las que se encuentra nominada Natalia Lafourcade son:

- Álbum del Año: Cancionera

- Mejor Álbum Cantautor: Cancionera

- Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Cancionera

- Mejor Canción Cantautor: Cancionera

- Grabación del Año: Cancionera

- Canción del Año: Cancionera

- Mejor Canción de Raíz: Como Quisiera Quererte

- Mejor Canción de Raíz: El Palomo y la Negra

- Canción Álbum Pop Tradicional: Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall

Este es el mensaje de
Este es el mensaje de Natalia Lafourcade agradeciendo las nueve nominaciones al Latin Grammy. Foto: Instagram/@natalialafourcade.

Cabe destacar que la cantante comparte nominación con otros artistas reconocidos mundialmente como: Alejandro Sanz, Bad Bunny, Mon Laferte, entre otros cantantes más.

¿Cuándo será la entrega y ceremonia de los Latin Grammys 2025?

La vigésima sexta edición anual del Latin GRAMMY se realizará el jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena, ubicado en la ciudad de Las Vegas.

La entrega de los Grammys
La entrega de los Grammys Latinos será el jueves 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/Julio Cortez, archivo)

