Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar y los llena de elogios: “Trabajan con el alma”

La intérprete de “Lo busqué” aseguró sentir empatía ante los comentarios negativos que recibe Pepe Aguilar y sus hijos

Por Jazmín González

La intérprete de regional mexicano aseguró estar en contra del hate que recibe la dinastía Aguilar. (Cuartoscuro|AP)

Una vez más, la familia Aguilar está en el centro de la polémica tras su presentación en Guadalajara pese a la negativa de algunas personas.

Durante la noche del pasado 15 de septiembre, Pepe Aguilar junto a sus hijos, Ángela y Leonardo, ofrecieron un concierto completamente gratuito como parte de las celebraciones del aniversario de la Independencia de México.

Aunque el evento transcurrió con tranquilidad pese a la petición de que fuera cancelado, en redes sociales, principalmente en TikTok, circulan pequeños clips de personas gritando “Cazzu, Cazzu” antes de la presentación de Ángela Aguilar.

La cantante ofreció un concierto gratuito junto a su padre y hermano Leonardo por las fiestas patrias. (TikTok/@soykevinportillo)

Debido a que el momento se volvió viral, distintas personalidades del medio han sido cuestionadas al respecto; una de ellas, Ana Bárbara, quien pidió un alto al ‘hate’.

Ana Bárbara defiende a Ángela Aguilar ante abucheos de la gente en Guadalajara

En un encuentro con diferentes medios de comunicación, la intérprete de éxitos como “Loca”, “Lo busqué” y “Bandido”, aseguró estar en desacuerdo con los comentarios negativos que recibe la familia Aguilar.

Asimismo, le pidió al público cuidar a los buenos artistas que tiene México, ya que considera que ese tipo de críticas están fuera de lugar.

Cuidemos y protejamos a los verdaderos artistas, tengo una conexión con toda esa familia, he sido clienta de eso, del hate, no me gusta, se me hace agresivo, fuera de lugar”, aseguró.

Ana Bárbara defiende a Ángela
Ana Bárbara defiende a Ángela Aguilar de los abucheos en Guadalajara. Foto: Especial

Ana Bárbara llena de elogios a Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo

Durante esa misma plática con la prensa, Ana Bárbara compartió su admiración por la familia de Pepe Aguilar, pues resaltó que a lo largo de su trayectoria han destacado por su trabajo en la música y la composición.

“Nuestros artistas bellos que trabajan con el alma más allá, que les valga madres, dejen a la gente vivir, por favor”, comentó.

Finalmente, enalteció el talento de Pepe Aguilar, pues además de compartir su postura como cantante, lo hace como una persona que ha pasado por lo mismo.

“Pepe es un compañero hermoso de la vida, es un talento, ya dejen de joder, por favor. Me duele el alma, es gente que ha trabajado toda la vida, a mí me ha llovido sobre mojado, hay gente ahí por molestar”, sentenció.

La publicación de Pepe Aguilar
La publicación de Pepe Aguilar tras evento en Guadalajara. (IG: @pepeaguilar_oficial)

Ante su tajante conclusión sobre los comentarios negativos dirigidos a la familia Aguilar, la cantante de 54 años fue cuestionada sobre el distanciamiento que mantiene con algunos miembros de su familia, a lo que respondió:

Muchas veces somos víctimas de personas que amamos”, concluyó.

