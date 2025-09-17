Arturo Carmona no puede creer que el hombre que abusó de su hija Melenie siga trabajando con Alicia Villarreal

Arturo Carmona expresa su malestar por la permanencia del presunto agresor de su hija en el equipo de Alicia Villarreal (Fotos: IG, meleniecarmona - Cuartoscuro)

La permanencia del agresor de Melenie Carmona en el equipo de Alicia Villarreal ha sido fuente de tensiones y desacuerdos familiares, según reveló Arturo Carmona en una reciente entrevista.

El actor y conductor expresó su desconcierto ante la decisión de la cantante de mantener en su entorno laboral a la persona señalada por la agresión a su hija, una situación que, según sus palabras, ha generado un profundo malestar tanto en él como en Melenie.

Durante su intervención en el programa Sale el Sol, Arturo Carmona abordó con franqueza el impacto emocional que ha tenido este hecho en su familia. El ex futbolista relató que, pese a los acontecimientos del pasado, la persona involucrada nunca dejó de colaborar con Alicia Villarreal, lo que ha provocado conflictos y discusiones dentro del núcleo familiar.

El actor revela que la decisión de Villarreal ha generado tensiones y desacuerdos familiares (Cuartoscuro)

“Claro que sé todo y obviamente nunca he estado de acuerdo, es algo inaudito para mí, sí causó, pues, obviamente muchísima molestia”, afirmó Carmona.

El actor subrayó que, aunque respeta las decisiones de la madre de su hija, le resulta incomprensible que se haya optado por mantener a ese individuo cerca.

Esta postura, según explicó, ha sido motivo de malos entendidos y molestias, especialmente para Melenie Carmona, quien ha debido enfrentar las consecuencias emocionales de la situación.

“Aún no entiendo el porqué, pero yo creo que en su momento todo esto se tiene que aclarar, principalmente por la salud de mi hija, hablando de temas emocionales y mentales. Ese ha sido uno de los motivos posibles de ciertos malos entendidos, de ciertas molestias de mi hija hacia ese tipo de decisiones de tomar a una persona precisamente”, agregó.

El actor dijo tener 'un mal sabor de boca' |Crédito: X @saleelsoltv

El malestar de Arturo Carmona se ha mantenido desde que tuvo conocimiento de la permanencia del agresor en el entorno profesional de Alicia Villarreal. Aunque manifestó su respeto por la cantante como madre de su hija, no ocultó su desagrado ante la situación.

“Son cosas que yo no entiendo, que también me tienen a mí desde entonces, pues con un mal sabor de boca porque al final es la madre de mi hija y, bueno, son cosas que yo creo que en su momento van a salir y se van a aclarar, que eso es importante”, señaló el actor en la misma entrevista.

Carmona destaca el impacto emocional en Melenie y la incomprensión ante la postura de la cantante (Foto: @meleniecarmona/ Instagram)

A pesar de la complejidad del contexto, Carmona destacó que Melenie ha logrado estabilidad y madurez tras los hechos. El actor aseguró que su hija se encuentra en una etapa de independencia y tranquilidad, lo que considera fundamental para su bienestar.

“Mi hija está bien. Mi hija está muy bien. Afortunadamente después de todo lo que se ha vivido en su momento, ella emocionalmente está bien, ha salido adelante, es una mujer muy madura, una mujer de un gran corazón, muy noble, que hoy que está mi hija viviendo de forma independiente, la veo tranquila, la veo realizándose y la veo haciendo su vida de una manera sana, principalmente, que es lo que a mí me importa como padre”, concluyó Arturo Carmona en su diálogo con Sale el Sol.