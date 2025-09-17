México

Viuda de Xava Drago, voz de Coda, denuncia amenazas de muerte por herencia del cantante

Ela Corez reveló que ha sido blanco de amenazas directas mientras se resuelve el destino de los bienes del músico, una situación que ha encendido las alarmas en la familia y entre los seguidores

Por Armando Guadarrama

Las recientes revelaciones de Ela Corez sobre las amenazas que ha recibido en medio de la disputa por la herencia de Xava Drago han añadido una nueva dimensión al conflicto familiar que surgió tras la muerte del cantante.

La viuda del integrante de Coda denunció públicamente, a través de sus redes sociales, que la controversia por los bienes del músico ha derivado en intimidaciones directas hacia su persona, lo que ha generado preocupación entre sus allegados y seguidores.

El fallecimiento de Xava Drago, cuyo nombre real era Salvador Aguilar Hurtado, el 21 de agosto de 2025, marcó el inicio de una serie de tensiones en su entorno más cercano. El artista, que murió a los 56 años tras luchar contra un cáncer de estómago diagnosticado en 2024, dejó instrucciones para que sus hijas quedaran protegidas, según relató Ela Corez en entrevista con TV Notas.

No obstante, la viuda señaló que algunos familiares han tomado decisiones sin consultarla y que el testamento del músico aún no ha sido abierto, aunque él le aseguró en vida que sus bienes serían repartidos entre sus dos hijas.

La situación se agravó cuando Ela Corez, madre de la segunda hija de Xava Drago, expuso en su cuenta de Instagram un mensaje amenazante enviado por un usuario identificado como Jorge Santiago.

En el texto, el remitente no solo la insultó, sino que también la amenazó con difundir contenido explícito y cuestionó la paternidad de su hija. “Hazte un ADN para ver si de verdad tuviste hijos con él. No se te ocurra ir a un evento para nuestro Xava porque, donde te veamos, juro que no la vas a contar”, se lee en el mensaje compartido por Ela Corez.

En otro fragmento, el usuario advirtió: “Sólo te diré algo, tengo fotos y unos videos que alguien contigo hicieron, así que mejor aléjate de tus mamadas porque en una de esas, así como te haces la sufrida con TVNotas, así te voy a quemar, porque no te vas a salir con la tuya. Ahora resulta que peleas la herencia, pero hay que hacerte un ADN para ver si de verdad tuviste hijos con él”.

Ante esta situación, Ela Corez informó que ya ha iniciado acciones legales para identificar al responsable de las amenazas. “He recibido este mensaje con amenazas, lo dejo aquí como antecedente de cualquier cosa. Obviamente todo esto irá dentro de lo legal”, escribió en la publicación donde expuso el caso.

En su texto en Instagram, Ela Corez insistió en que la disputa por la herencia no se reduce a cuestiones económicas, sino que también involucra el apoyo que Xava Drago necesitó durante su enfermedad.

“Todos se preguntarán por qué en tan poco tiempo con problemas así… Esto es tan solo mi defensa de cosas que han sucedido y que sabrán en su debido momento”, afirmó.

Además, explicó que decidió hacer público el conflicto porque considera que la audiencia que acompañó al cantante en sus últimos días merece conocer la situación.

La batalla de Xava Drago contra el cáncer fue seguida de cerca por sus seguidores. Tras ser diagnosticado en 2024, el músico respondió inicialmente de forma positiva a la cirugía, la quimioterapia y la radiación.

Sin embargo, en abril de 2025 sufrió una recaída que lo llevó nuevamente al hospital, lo que motivó la organización de colectas para apoyarlo. A comienzos de agosto, el propio cantante comunicó que los médicos ya no podían frenar el avance de la enfermedad, lo que marcó el desenlace de una lucha que conmovió a su entorno.

