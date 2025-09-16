La voz de Tito Double P preocupa a fans por este cambio

(Instagram)

La voz de Tito Double P ha desatado desde burlas hasta preocupación por supuesto uso de esteroides, ya que en sus conciertos en vivo se ha mostrado con un tono más ronco.

En TikTok ha sido blanco hasta de parodias, debido a que si bien su voz siempre ha sido ronca y con ligera carraspera, en esta ocasión ha parecido que platica sus corridos tumbados y no los canta realmente.

Entre comentarios, la gente se pregunta si acaso está con alguna infección en la garganta o quizá no estaba dando el concierto con la misma energía que antes.

El cantante de corridos tumbados ha desatado preocupación y burlas. (Crédito: @r_m_g_d)

Tito Double P en el Palacio de los Deportes

El anuncio de una segunda fecha para el concierto de Tito Doble P en el Palacio de los Deportes ha intensificado la expectativa entre los seguidores del regional mexicano en la Ciudad de México. Tras la rápida venta de boletos para la primera presentación, programada para el 13 de septiembre, el artista confirmó que también actuará el 14 de septiembre, ampliando así la oportunidad para quienes buscan asistir a uno de los eventos más demandados del año.

La decisión de sumar una nueva función responde al notable interés que generó la primera jornada, que se reflejó en largas filas virtuales y una conversación constante en redes sociales sobre la posibilidad de quedarse sin entrada. El fenómeno de demanda llevó a que los boletos se agotaran en cuestión de minutos durante la preventa. Esta situación ha transformado la experiencia de compra en línea, evidenciando el alcance de la popularidad de Tito Doble P.

El Palacio de los Deportes, considerado uno de los recintos más emblemáticos de la capital, será el escenario donde el intérprete del corrido tumbado desplegará su propuesta musical. El artista, originario de Sonora, ha sido clave en la expansión del género, primero como letrista de Peso Pluma y luego como solista, logrando que su primer disco se ubicara entre los más escuchados en México.

La gira nacional de Tito Doble P tiene como punto de partida la capital del país, pero contempla presentaciones en diversos estados. Para las fechas del 13 y 14 de septiembre, se anticipa una asistencia masiva, incluyendo público proveniente de otras ciudades, atraído por el repertorio que integrará los éxitos más reconocidos del cantante, colaboraciones solicitadas por los fanáticos e invitados especiales. La producción promete un despliegue audiovisual de gran nivel, cuyos detalles se revelarán durante los conciertos.