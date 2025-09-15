Solicitan donadores de sangre O+ en el Hospital Magdalena de las Salinas

El hospital Magdalena de las Salinas, hoy Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), está solicitando donadores de sangre tipo O+.
“Se solicita apoyo de donación de sangre O+ para las personas hospitalizadas en el Hospital Magdalena de las Salinas.¡Tu donación de sangre puede hacer la diferencia!“, se pudo leer en una publicación de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.
La dirección del hospital es Av Fortuna 101, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero, 07760 Ciudad de México.
Aunque no se ha especificado que las víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa sean quienes requieren la transfusión, aún hay siete afectados en dicha unidad médica de atención, según la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Qué se necesita para donar sangre
- Tener entre 18 y 65 años.
- Pesar al menos 50 kg y medir más de 1.50 m.
- Presentar identificación oficial vigente con fotografía.
- Estar en buen estado de salud en los últimos 14 días (sin gripe, tos, diarrea ni infecciones)
- No haber tenido cirugías mayores en los últimos 6 meses.
- No haberse realizado tatuajes, perforaciones, acupuntura o endodoncia en los últimos 12 meses
- Personas con hipertensión controlada pueden donar
- No estar embarazada ni lactando (Esperar 6 meses después del parto o cesárea para donar)
- No consumir alcohol al menos 48-72 horas antes de la donación.
- No usar drogas intravenosas o inhaladas.
- No haber recibido vacunas en los últimos 30 días.
- No padecer enfermedades transmisibles por sangre (hepatitis B o C, VIH, sífilis, enfermedad de Chagas).
RECOMENDACIONES ANTES DE DONAR
- Ayuno mínimo de 4 horas antes de la donación.
- Evitar alimentos grasosos 24 horas antes de la donación Ej. Fritos, capeados, cacahuates, aguacate, plátanos
- Asistir aseado y con ropa cómoda de manga corta.
- Considerar que el proceso completo dura aproximadamente 2 horas (incluye registro, evaluación médica, donación y recuperación).
NO PUEDEN DONAR
- Menores de edad.
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
- Haber donado con 6 meses de antelación.
Otros puntos de donación de sangre
- Hospital General Xoco
- Hospital General Dr. Rubén Leñero
- Hospital General La Villa
- Hospital General Ticomán
- Hospital General Balbuena
- Hospital General Tláhuac
- Hospital General Iztapalapa
- Hospital General Enrique Cabrera
- Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez
- Instituto Nacional de Rehabilitación
- Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”
- PUNTOS DE DONACIÓN
- Hospital regional Zaragoza
- Hospital Regional 10 de Octubre
- Hospital Regional López Mateos
- Centro Médico Nacional 20 de Noviembre
- Centro Médico Nacional la Raza
- Centro Médico Nacional Siglo XXI