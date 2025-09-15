México

Ninel Conde rompe con Elaine Haro y le retira su respaldo tras “La Casa de los Famosos México 3”: ¿por qué tomó esta decisión?

Descubre el motivo por el que la “Bombón asesino” cambió de opinión

Por Armando Pereda

Ambas actrices formaron una amistad
Ambas actrices formaron una amistad dentro del reality - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

Ninel Conde sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no apoya a Elaine Haro en La Casa de los Famosos México 3.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, un fan le preguntó: “¿sigues apoyando a Elaine?” y la actriz respondió.

“Lo que pasa es que ella está en otro equipo, está en Noche y pues ella ya cantó sus amores y sus amores no están con los nuestros, entonces así está la situación”, expresó la tercera eliminada.

Así fue la salida de Elaine Haro de La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

¿Qué había prometido Ninel Conde a Elaine Haro?

Esto marca un cambio frente a lo que Ninel había dicho semanas atrás dentro del reality. Entonces aseguró que su amistad con Elaine era especial y más allá del programa.

“Generamos un vínculo que es para toda la vida, no solo para este proyecto”. Además, había prometido ayudarla a grabar su primer disco en Miami, destacando la sensibilidad y la calidad humana de la joven: “Se lo merece, es una persona sensible y que abrió su corazón”.

Al inicio del programa, ambas compartieron habitación en el cuarto “Día” y construyeron una amistad cercana. Incluso planearon trabajar juntas fuera del reality. Ninel fue la tercera eliminada y Elaine la séptima, pero mientras estuvieron dentro, su vínculo parecía sólido.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

¿Por qué hubo un distanciamiento entre Ninel Conde y Elaine Haro?

El distanciamiento parece estar relacionado con el cambio de equipo que Elaine hizo por una dinámica del programa. Pasó al cuarto “Noche” y expresó que quería que saliera Shiki, miembro de su nuevo equipo. Ahora, las palabras de Ninel confirman que el apoyo que prometió públicamente ya no se mantiene.

Este episodio refleja cómo las relaciones dentro del reality pueden cambiar rápidamente. Lo que parecía una amistad fuerte y promesas de apoyo profesional, ahora se reduce a declaraciones claras sobre límites y equipos.

Para los seguidores de ambas artistas, la noticia es sorprendente, ya que hace semanas parecía seguro que Ninel ayudaría a Elaine a grabar su disco.

(Captura de pantalla YouTube La
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

