Simularon un incendio para cubrir asesinato de mujer de 80 años, pero autoridades los descubrieron: eran sus inquilinos

En el lugar del crimen se hallaron indicios de saqueo y pertenencias relacionadas con los sospechosos (Fiscalía de la Ciudad de México)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención de una mujer y un hombre, identificados como Ana Luisa “N” y Roberto “N”, por su probable participación en el feminicidio de una adulta mayor, ocurrido el 14 de diciembre de 2023 en la colonia Campamento 2 de Octubre, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron tras un incendio en un domicilio ubicado en la calle Santos Degollado, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 80 años de edad.

La víctima presentaba heridas punzocortantes en el cuello, rostro y pecho, y se encontraba en una zona del inmueble afectada por el fuego.

Más detalles del caso

Los imputados fueron localizados y detenidos en Veracruz, en coordinación con autoridades estatales (Google Maps)

La Fiscalía de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa el 15 de dicembre de 2023 donde informó el caso del feminicidio de la mujer de 80 años.

“Los oficiales de la SSC realizaban patrullajes preventivos en la colonia Campamento 2 de Octubre, cuando fueron informados que, en una vivienda ubicada en la calle Santos Degollado, se registraba un incendio y había una persona atrapada, por lo que se aproximaron al lugar”, menciona el comunicado.

Luego de sofocar el incendio ingresaron al inmueble, donde encontraron a una mujer mayor sin vida y con heridas provocadas con un arma punzocortante.

En el sitio también se localizaron prendas y calzado que coincidían con las características de los imputados, así como indicios de saqueo.

La detención de los sospechosos

La investigación incluyó entrevistas, análisis de videograbaciones y dictámenes periciales para identificar a los sospechosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones, que incluyeron entrevistas a testigos, análisis de videograbaciones y dictámenes periciales, permitieron al Ministerio Público establecer la probable responsabilidad de Ana Luisa “N” y Roberto “N”, quienes se desempeñaban como inquilinos en el mismo domicilio.

Una vez reunidos los datos de prueba, la FGJCDMX solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente. Posteriormente, y como resultado del trabajo de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, localizaron a los imputados en el municipio de Huatusco de Chicuellar, en dicha entidad. Ambos fueron detenidos y trasladados a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del juez de control que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía capitalina reiteró que, en cumplimiento del principio de presunción de inocencia, los detenidos deberán ser considerados inocentes mientras no se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial competente.