México

Simularon un incendio para cubrir asesinato de mujer de 80 años, pero autoridades los descubrieron: eran sus inquilinos

Los detenidos, Ana Luisa “N” y Roberto “N”, eran inquilinos en la vivienda donde ocurrió el crimen

Por Aura Reyna

Guardar
En el lugar del crimen
En el lugar del crimen se hallaron indicios de saqueo y pertenencias relacionadas con los sospechosos (Fiscalía de la Ciudad de México)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención de una mujer y un hombre, identificados como Ana Luisa “N” y Roberto “N”, por su probable participación en el feminicidio de una adulta mayor, ocurrido el 14 de diciembre de 2023 en la colonia Campamento 2 de Octubre, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron tras un incendio en un domicilio ubicado en la calle Santos Degollado, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 80 años de edad.

La víctima presentaba heridas punzocortantes en el cuello, rostro y pecho, y se encontraba en una zona del inmueble afectada por el fuego.

Más detalles del caso

Los imputados fueron localizados y
Los imputados fueron localizados y detenidos en Veracruz, en coordinación con autoridades estatales (Google Maps)

La Fiscalía de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa el 15 de dicembre de 2023 donde informó el caso del feminicidio de la mujer de 80 años.

“Los oficiales de la SSC realizaban patrullajes preventivos en la colonia Campamento 2 de Octubre, cuando fueron informados que, en una vivienda ubicada en la calle Santos Degollado, se registraba un incendio y había una persona atrapada, por lo que se aproximaron al lugar”, menciona el comunicado.

Luego de sofocar el incendio ingresaron al inmueble, donde encontraron a una mujer mayor sin vida y con heridas provocadas con un arma punzocortante.

En el sitio también se localizaron prendas y calzado que coincidían con las características de los imputados, así como indicios de saqueo.

La detención de los sospechosos

La investigación incluyó entrevistas, análisis
La investigación incluyó entrevistas, análisis de videograbaciones y dictámenes periciales para identificar a los sospechosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones, que incluyeron entrevistas a testigos, análisis de videograbaciones y dictámenes periciales, permitieron al Ministerio Público establecer la probable responsabilidad de Ana Luisa “N” y Roberto “N”, quienes se desempeñaban como inquilinos en el mismo domicilio.

Una vez reunidos los datos de prueba, la FGJCDMX solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente. Posteriormente, y como resultado del trabajo de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, localizaron a los imputados en el municipio de Huatusco de Chicuellar, en dicha entidad. Ambos fueron detenidos y trasladados a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del juez de control que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía capitalina reiteró que, en cumplimiento del principio de presunción de inocencia, los detenidos deberán ser considerados inocentes mientras no se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial competente.

Temas Relacionados

IztacalcoFGEFGRFiscalía de la CDMXCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Así es como los delincuentes se hacen pasar por videntes para estafar

Estafadores aprovechan la desesperación de personas vulnerables para obtener pagos anticipados y datos personales

Así es como los delincuentes

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así fue el momento en que Dalílah abre la puerta y tira a Abelito

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

SRE continúa brindando apoyo consular a mexicanos en la flotilla Global Sumud

El grupo de personas abordó la embarcación desde el pasado lunes 1 de septiembre

SRE continúa brindando apoyo consular

Rubén Rocha Moya anuncia cancelación de festejos por el Grito de Independencia en Culiacán

Detalló que solamente habrá un acto cívico con los representantes de los poderes y de las Fuerzas Armadas

Rubén Rocha Moya anuncia cancelación

¿Cuáles son los beneficios del té de sen? Esta es la razón por la que deberías beberlo

Alivia el tránsito lento, aporta sensación de ligereza y facilita estudios médicos

¿Cuáles son los beneficios del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familia Michoacana: sentencian a hombre

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así fue el momento en que Dalílah abre la puerta y tira a Abelito

Kiko Campos, compositor de Timbiriche, se disculpa con Sasha Sokol por normalizar abuso de Luis de Llano: “Me avergüenzo”

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

Hugo Catalán impacta en Regalo de Amor: su personaje abre debate sobre la familia moderna en la TV mexicana

DEPORTES

Por qué Terence Crawford le

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos

¿Qué sigue para Saúl “Canelo” Álvarez tras su derrota con Crawford?