México

Semarnat pide reubicar evento del Grito de Independencia en Ciudad Juárez por esta razón

El lugar donde se pretende llevar a cabo este acto patrio forma parte de un Área de Restauración Ecológica

Por Jaqueline Viedma

Guardar
La Semarnat pidió reubicar el
La Semarnat pidió reubicar el festejo patrio en Ciudad Juárez, Chihuahua. (Foto: Profeco)

Previo a la celebración de las fiestas patrias, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pidió a la presidencia municipal de Ciudad Juárez reconsiderar la ubicación de la ceremonia del Grito de Independencia, prevista para la zona de la Mega Bandera, dentro de la Zona de Restauración Ecológica de El Chamizal.

Esta petición se debe a la presencia confirmada de 85 madrigueras activas de ardilla moteada (Xerospermophilus spilosoma), también conocida como “juancito”, especie silvestre cuyo hábitat se encuentra en esa área.

La solicitud de Semarnat deriva de una inspección realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual detectó localidades activas de esta especie en riesgo de afectación por la afluencia esperada de personas durante el evento.

La información compartida señala que cada madriguera fue identificada con coordenadas geográficas y registro fotográfico, además se constató la presencia de ejemplares adultos y crías. El informe técnico estima la existencia de al menos dos adultos y hasta tres crías por madriguera, lo que incrementa la vulnerabilidad del área en caso de que se mantenga la concentración humana.

El documento de Profepa señala alteración reciente del suelo y actividad constante de las ardillas, lo que indica ocupación activa y reiterada necesidad de resguardo.

Las madrigueras cumplen funciones esenciales en el ecosistema: permiten el resguardo durante épocas de hibernación y el almacenamiento de semillas, lo que repercute en la vegetación local. Factores como el colapso físico de las estructuras subterráneas, el pisoteo y el ruido elevado pueden causar la pérdida de poblaciones locales y alterar el equilibrio ecológico de la zona, advirtió la dependencia.

Semarnat y Profepa advierten severos
Semarnat y Profepa advierten severos riesgos en la zona por el evento patrio. (Foto: Porfepa)

Distintas agrupaciones ambientales de la localidad también han expresado su preocupación por el potencial impacto de un evento masivo en este sitio protegido. La Zona de Restauración Ecológica de El Chamizal recibió dicha declaratoria el 27 de septiembre de 2024 a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Este instrumento legal faculta a la Semarnat y a Profepa para llevar a cabo acciones de inspección, vigilancia y control para la preservación de los valores ambientales de la zona.

Desde la publicación del decreto, Profepa ha efectuado cuatro inspecciones en el polígono, tres de las cuales han derivado en clausuras de obras o actividades por la ausencia de autorizaciones ambientales correspondientes.

La dependencia federal advirtió que dará seguimiento continuo a este caso y ratificó la importancia de proteger las condiciones ecológicas del área.

Temas Relacionados

Grito de IndependenciaSemarnatCiudad JuárezChihuahuaÁrea de Restauración EcológicaProfepamadriguerasardillas16 de septiembre15 de septiembreFiestas Patriasmexico-noticias

Más Noticias

Antiarrugas natural: prepara este contorno de ojos en casa para eliminar patas de gallo

Receta sencilla con ingredientes naturales que hidratan y protegen la piel delicada, ayudando a reducir líneas de expresión

Antiarrugas natural: prepara este contorno

Gana Gato: resultados ganadores del sorteo 2905

Aquí los resultados del sorteo Gana Gato dados a conocer por la lotería mexicana y averigue si ha sido uno de los ganadores

Gana Gato: resultados ganadores del

Chispazo: todos los números ganadores del 13 de septiembre

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Chispazo: todos los números ganadores

En qué estado de México es más barato tramitar un testamento y cuánto cuesta

A nivel nacional durante el mes de septiembre se implementará la campaña del “Mes del Testamento”, en el que se establecen descuentos de más del 60%

En qué estado de México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

Minuto a minuto del reality show

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Oaxaca investiga a

Fiscalía de Oaxaca investiga a 10 elementos de seguridad por presunto feminicidio

“Justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, dice Adán Augusto tras la detención de Hernán Bermúdez Requena

Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

Presuntos sicarios del CJNG niegan realizar extorsiones en Ensenada

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

Adrián Di Monte y Facundo protagonizan fuerte pelea fuera de La Casa de los Famosos México

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Qué ver esta noche en Disney+ México

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

DEPORTES

Pelea de Canelo Álvarez vs

Pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford no tendrá Himno Nacional Mexicano por esta razón

América vs Chivas EN VIVO: Minuto a minuto da inicio el segundo tiempo del clásico

Diablos Rojos de México vs Charros de Jalisco: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego 4 de la Serie del Rey?

David Benavidez descarta pelea contra Canelo Álvarez a corto plazo: “No quiero vivir en un mundo de fantasía”

Uziel Muñoz hace historia y gana la medalla de plata en lanzamiento de bala durante el mundial de Atletismo