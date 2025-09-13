Paola Rojas explota contra Ángela Aguilar y Christian Nodal por su actitud en importante evento: “Esos modales y ese civismo”

Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a estar en medio de la polémica. (Instagram)

La controversia en torno a Christian Nodal y Ángela Aguilar se intensificó tras su participación en el evento de ‘Los 300 líderes más influyentes de México’, donde su comportamiento parece haber generado incomodidad entre los asistentes.

Una de las personalidades que también acudió al evento fue Paola Rojas, quien recientemente relató que ambos artistas, acompañados por Leonardo Aguilar, acudieron como invitados especiales, pero protagonizaron una serie de incidentes que no pasaron inadvertidos para el público y los medios.

Paola Rojas explota contra Nodal y Ángela Aguilar. (Recorte)

Paola Rojas estalla contra la actitud de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Paola Rojas contó en la reciente emisión del programa “De prisa y corre” que la pareja llegó al evento escoltada por un grupo de guaruras, lo que causó revuelo desde su entrada.

Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la actitud que mostraron al sentarse en la mesa asignada: “Ni siquiera dijeron ‘buenas tardes’ al llegar a su mesa”, afirmó la periodista en el noticiero de Imagen Televisión, subrayando la falta de cortesía.

Dicho gesto fue percibido como una muestra de malos modales y generó incomodidad entre los presentes, pero la situación se agravó durante la entonación del himno nacional mexicano.

(Captura de pantalla @lideresmexico)

De acuerdo con la periodista, el sonorense permaneció sentado mientras sonaba el himno, lo que llevó a que uno de los asistentes le solicitara que se pusiera de pie. Sin embargo, el acto fue interpretado como una falta de respeto hacia los símbolos patrios.

“Poquito después empezó el himno nacional y uno de los integrantes de la mesa le tuvo que pedir: ‘oiga señor Nodal, póngase de pie para entonar el himno nacional’, así que pues esos modales y ese civismo”, sentenció la periodista.

Por que Ángela Aguilar y Christian Nodal causaron tanto revuelo en el evento

La presentación musical de Ángela Aguilar fue bien recibida por el público, pero los intérpretes de “Dime cómo quieres” se negaron a ofrecer declaraciones a la prensa, pues los medios que aguardaban la oportunidad de obtener alguna reacción, se encontraron con una negativa rotunda, mientras los artistas abandonaban el lugar escoltados por sus guaruras.

(IG: @shanikberman)

El momento fue difundido en varios videos que circulan en redes sociales, donde se observa a Ángela Aguilar aparentemente sonriendo, lo que algunos interpretaron como una actitud burlona o una falta de seriedad ante la tensión generada. Mientras que, Leonardo Aguilar también fue captado riéndose de la situación.