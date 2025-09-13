Estas son las canciones que más se escuchan en México durante el 15 de septiembre: la música que desplaza al reguetón

Personas cantando en la calle, una expresión espontánea que según la psicología puede mejorar el bienestar y liberar emociones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera de celebrar el 15 y 16 de septiembre en México ha cambiado radicalmente en los últimos años, y la música se ha consolidado como uno de los elementos centrales de las Fiestas Patrias. Las canciones que acompañan el Grito de Independencia reflejan no sólo el ánimo de fiesta, sino también el pulso cultural que recorre el país, donde la Música Mexicana ha desplazado al reguetón y ocupa hoy el primer lugar en preferencias.

Un repaso a las canciones más escuchadas por los mexicanos durante las Fiestas Patrias en los últimos cinco años revela una transformación. Según Spotify, entre 2019 y 2020, el reguetón dominaba la celebración nacional con éxitos como “China” de Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, KAROL G y Ozuna, “Callaita” de Bad Bunny y Tainy, y “LA CANCIÓN” de Bad Bunny y J Balvin. Artistas internacionales encabezaban el listado, con Bad Bunny y J Balvin en la cima, aunque voces mexicanas como Luis Miguel y Christian Nodal ya empezaban a abrirse paso entre los favoritos.

J Balvin, Feid y Maluma lideran la lista de artistas más escuchados de Spotify en Colombia durante el 2024 - crédito @jbalvin @maluma y @feid/Instagram

A partir de 2021 comenzó una transición notable: temas como “A La Antigüita” de Calibre 50 y “Botella Tras Botella” de Christian Nodal y Gera MX compartieron espacio con éxitos globales como “Pepas” de Farruko y “Yonaguni” de Bad Bunny, mientras Luis Miguel mantenía su estatus de referente con su repertorio tradicional.

El sonido nacional empezó a ganar fuerza no sólo en nuevos lanzamientos, sino también en catálogos de décadas pasadas.

Entre 2023 y 2024, el avance de la Música Mexicana fue contundente, convirtiéndose en la banda sonora dominante de las celebraciones patrias. En estos años recientes, 19 de las 20 canciones más reproducidas en las festividades son interpretadas por artistas nacionales.

El Sol de México arrasó en la preventa de entradas

Peso Pluma, Junior H y Fuerza Regida, entre otros, lideran una generación que ha conseguido que los corridos, norteños y bandas se conviertan en la música que guía el Grito a lo largo del país. Ejemplo de ello son canciones como “LADY GAGA” de Gabito Ballesteros, Junior H y Peso Pluma, “QUE ONDA” de Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida o “EL LOKERON” de Tito Double P.

Clásicos del imaginario nacional tampoco han perdido vigencia: “México en la Piel”, “La Bikina” y “Sabes una cosa” mantienen a Luis Miguel como uno de los artistas más escuchados, tanto en temas icónicos de la música vernácula como en baladas.

México en otros países

Reportan que Tito Double P, primo de Peso Pluma, fue obligado a dejar EEUU tras suspensión de su visa. (Instagram)

El fenómeno trasciende fronteras. Según datos de la misma plataforma, Estados Unidos es el país extranjero donde más se escucha Música Mexicana, seguido por Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador.

En Europa, España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido destacan como entusiastas de este género durante las fiestas mexicanas. Entre los artistas nacionales más reproducidos fuera del país están Peso Pluma, Neton Vega, Tito Double P, Grupo Frontera, Carín León, Natanael Cano, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Luis Miguel y Maná.

ARCHIVO - Fher Olvera, de la banda mexicana Maná, durante su presentación en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 17 de marzo de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo)

Hoy en día, la lista de reproducción que acompaña el Grito se ha hecho más mexicana que nunca. Corridos, norteño, banda y los grandes éxitos de Luis Miguel han tomado el protagonismo absoluto en la noche del 15 de septiembre.

Esta preferencia revela una reafirmación de identidad y tradición, un fenómeno en el que millones de jóvenes y adultos bailan, cantan y celebran al ritmo de voces y estilos nacionales que acompañan las veladas festivas de punta a punta del país.