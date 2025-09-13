México

Clima en Bahía de Banderas: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Antes de partir del hogar, checa el pronóstico del clima en Bahía de Banderas para las próximas horas en este sábado.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 32 grados, la probabilidad de lluvia será del 61%, con una nubosidad del 97%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 99%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que rondan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro una reducción de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaBahía de BanderasNayaritmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del sorteo de este viernes 12 de septiembre

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Melate, Revancha y Revanchita: resultados

Paola Rojas explota contra Ángela Aguilar y Christian Nodal por su actitud en importante evento: “Esos modales y ese civismo”

La periodista habló sobre la actitud pública de los intérpretes de “Dime cómo quieres”

Paola Rojas explota contra Ángela

La Casa de los Famosos México 2025: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación

Los habitantes se alistan para la fiesta temática en la que estarán Jorge Medina y Josi Cuen

La Casa de los Famosos

Cuánto tiempo se debe dejar remojando el maíz para preparar pozole de manera tradicional

Este platillo es un clásico de las Fiestas Patrias

Cuánto tiempo se debe dejar

Muere Alicia Matías Teodoro, la abuela que salvó a su nieta de la explosión en Puente de la Concordia

La mujer, quien trabajaba como checadora de ruta en la zona donde ocurrió el accidente, se encontraba internada en el Hospital Magdalena de las Salinas

Muere Alicia Matías Teodoro, la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Paraguay a Hernán

Capturan en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Podría reabrirse investigación sobre la muerte de “El Mijis”, según la activista Frida Guerrera

Despliegan operativo en CDMX para trasladar a “El Choko”, presunto líder de La Chokiza

Cae en Chihuahua mujer estadounidense que transportaba arsenal de 170 cargadores y más de 600 cartuchos

Gobierno de AMLO sabía de La Barredora, asegura Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre

Mariana Echeverría ofrece 10 mil pesos a la persona que le demuestre que escondía la comida en La Casa de los Famosos México

Fans de Alexis Ayala se preocupan por su salud dentro de La Casa de los Famosos 3: “Tiene un temblor en la mano”

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video México

Las series favoritas del público en Prime Video México

DEPORTES

Alertan sobre el estado de

Alertan sobre el estado de ánimo de Kevin Mier luego de sus repetidas fallas: “Algo debe estar pasando”

Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las críticas hacia Canelo Álvarez: “Están ciegos”

Worlds Collide Las Vegas 2025 EN VIVO: Los resultados y sorpresas del evento de WWE y AAA

Óscar de la Hoya lanza su predicción para Canelo vs Crawford y advierte al mexicano: “Le va a dar una paliza”

Niño Hamburguesa no estará en Worlds Collide, fue remplazado de último momento por Laredo Kid