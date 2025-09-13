Captan a Anaïs, hija de Noel Gallagher, comprando merch pirata en el concierto de Oasis: “Traía un vestido mexicano”

Anaïs Gallagher, hija de Noel Gallagher fue vista afuera del Estadio GNP Seguros. ( Instagram /Big Brother Recordings)

El primer concierto de Oasis en la Ciudad de México no sólo fue noticia por la energía de los hermanos Gallagher en el escenario, sino también por la inesperada aparición de Anais Gallagher, hija de Noel Gallagher, entre los vendedores ambulantes que rodearon el Estadio GNP Seguros.

La joven modelo y creadora de contenido se dejó ver durante la tarde vistiendo un vestido largo de estilo mexicano con bordados de colores, con la cabellera rubia suelta, lo que captó la atención de los asistentes y provocó revuelo en redes sociales como X y TikTok.

Anaïs Gallagher, hija de Noel Gallagher fue vista en los puestos de merch no oficial previo al concierto de Oasis en México. (Captura: X)

Testigos y fanáticos compartieron que Anais se mostró sonriente y accesible mientras revisaba los puestos de merchandising no oficial, deteniéndose para observar artículos curiosos relacionados con la banda.

Entre las camisetas más comentadas se encontraron diseños con estampas irónicas sobre las disputas entre Noel y Liam Gallagher, como una playera de gatitos peleando, y otras parodias que fusionaban el colorido logo de Oasis con referencias a grupos populares como los Temerarios.

Anaïs Gallagher usaba un vestido de apariencia artesanal mexicana y bordados. (Captura: X)

La presencia de Anais entre los seguidores demostró cercanía y simpatía, ya que además de interactuar con la oferta improvisada de recuerdos, accedió a tomarse fotografías con varios fans que la reconocieron.

Su caminata por los exteriores del Estadio GNP Seguros refuerza ese vínculo cercano que la familia Gallagher mantuvo con el público mexicano durante esta inesperada gira de reencuentro.

Familia Oasis visita centro cultural de CDMX

(X: @oasis)

El recorrido por los puestos de mercancía pirata se suma a su ocupada y viral agenda en la capital, donde días antes compartió otra experiencia significativa junto a sus hermanos Donovan y Sonny en el Centro Cultural PILARES de Zona Rosa.

En esa ocasión, el propio recinto celebró la visita de “la familia Oasis” como un encuentro improvisado que permitió a los descendientes de los músicos británicos convivir y conocer el proyecto social y artístico de la red de PILARES, dedicada al fomento de actividades comunitarias, talleres gratuitos y experiencias culturales.

Storie de Anais Gallagher. (Instagram)

La visita de los hijos de Noel y su presencia activa en actividades locales coinciden con uno de los momentos de mayor entusiasmo para los fans de Oasis en México, quienes abarrotaron el Estadio GNP Seguros y celebraron no sólo la música, sino la calidez con la que los Gallagher y su familia llegaron a territorio nacional.

El primer concierto de la banda en México ya se perfila para ser mencionado en la lista de eventos musicales históricos, no sólo por lo esperado del reencuentro y los muchos años que pasaron para que los británicos regresaran, sino por el impacto mediático que ha causado en todos los ámbitos: económico, turístico, mediático y, por supuesto, nostálgico.

Oasis subirá el escenario del Estadio GNP Seguros, una vez más, esta noche 13 de septiembre.