“Pero sin grabar”: critican a Tammy Parra por documentar ayuda a familias de heridos en explosión de gas en Iztapalapa

La influencer acudió a un hospital para apoyar tras el estallido de la pipa bajo el Puente de la Concordia

Por Zurisaddai González

(Instagram/Captura de pantalla)
(Instagram/Captura de pantalla)

La influencer Tammy Parra se convirtió en tendencia después de compartir un vlog en el que documentó cómo llevó alimentos a los familiares de las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en la Ciudad de México.

Aunque muchos usuarios aplaudieron su iniciativa solidaria, otros la acusaron de “querer monetizar la tragedia” por grabar cada momento.

Así fue la visita de Tammy Parra a los hospitales

En sus historias del 11 de septiembre, Tammy narró que tomó el Metro para evitar el tráfico por los cierres viales. “De verdad que en el metro te mueves en friega”, comentó mientras mostraba su recorrido.

Al enterarse de que los heridos fueron trasladados al Hospital General de Iztapalapa, cambió de ruta y mostró cómo una camioneta con sándwiches llegó para repartirlos.

(Instagram/Captura de pantalla)
(Instagram/Captura de pantalla)

“Nosotros no somos los únicos aquí ayudando, aún así se necesita mucha ayuda”, comentó.

Al día siguiente, publicó un reel con la frase “quien no vive para servir, no sirve para vivir”, donde se ve cómo montó una mesa para regalar comida y exhortó a donar sangre, cobijas y material de curación. Asimismo, acompañó el video con la melodía To build a home de The Cinematic Orchestra.

Usuarios en redes no tardaron en criticarla (tiktok tammy.parra)

“Ahora sin monetizar”: la ola de críticas y defensas

Tras el video, en la sección de comentarios aparecieron mensajes encontrados.

  • “Lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda”
  • “Pero sin grabar”
  • “Ahora sin monetizar quedaría mejor”

Sin embargo, otros defendieron a la influencer:

  • “Pues monetizando es que logra ayudar”
  • “Nada les embona, si no sube nada, también la criticarían”
  • “Al menos ella está brindando apoyo, ustedes solo comentan para criticar”
CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2025.- Derivado
CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2025.- Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que provocó que varios vehículos quedarán calcinados, con saldo de 18 personas con severas quemaduras. FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

La tragedia en el Puente de La Concordia

El accidente ocurrió el 10 de septiembre, cuando una pipa con 50 mil litros de gas LP volcó en la calzada Ignacio Zaragoza, provocando una fuerte explosión e incendio que se extendió varios metros a la redonda.

La onda expansiva dejó a transeúntes y automovilistas heridos, mientras vecinos y usuarios del Trolebús grababan el momento de pánico. Servicios de emergencia trasladaron a los lesionados a distintos hospitales de la capital, donde familiares continúan en espera de noticias.

La publicación de Tammy Parra reabrió el debate sobre si las acciones solidarias deben compartirse en redes o mantenerse en privado, mientras la ayuda para las víctimas de Iztapalapa sigue siendo urgente.

