“Periodismo barato”: Florinda Meza explota contra reporteros y deja fuerte mensaje

(Sale el sol)

La actriz mexicana Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, volvió a colocarse en el centro de la polémica después de un tenso encuentro con reporteros que la abordaron.

El momento fue transmitido este 12 de septiembre, en el programa Sale el Sol.

La estrella de El Chavo del 8 perdió la paciencia cuando los medios insistieron en preguntarle por los comentarios de su excompañera Rosita Bouchot, quien recientemente la señaló como “la sombra de Bolaños” y criticó su ambición.

El zafarrancho frente a las cámaras

Mientras Florinda caminaba, un grupo de reporteros comenzó a cuestionarla sobre las declaraciones de Bouchot y su relación con María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina. Visiblemente incómoda, la actriz respondió con dureza:

Florinda Meza interpone supuesta demanda contra ‘TV Abierta Posteo’, famoso grupo de Facebook que le hace memes. (Infobae México)

“Ni estoy enterada de eso, eso que estás haciendo es periodismo barato. Si tengo la sombra de mi esposo qué suerte tengo, porque ya está muerto. Por lo menos me quedaría la sombra, pero ni siquiera estoy segura que me quede eso, la vida se acaba”, comentó.

Cuando otra persona insistió en preguntarle por su nula relación con Antonieta, Florinda contestó:

“¿Te parece que eso es artístico? ¿Te parece periodismo?”

La reportera replicó: “Señora, pero no se moleste”. A lo que Meza remató:

“No me molesto, no estoy molesta, mi vida, es tu problema y el mío. Es una suposición tuya”.

El momento quedó grabado por varias cámaras y se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron tanto a la incomodidad de la escena como a la actitud desafiante de la actriz.

La viuda de Bolaños se incomodó con los reporteros (Sale el sol/YT)

Lo que dijo Rosita Bouchot antes del enfrentamiento

El tenso episodio surgió tras una entrevista previa de Rosita Bouchot —quien interpretó a Paty en El Chavo del 8— en la que criticó abiertamente a Florinda Meza. Durante la charla con Sale el Sol, Bouchot lanzó duras palabras:

(Zurisaddai González/Infobae)

“El error más grande de Florinda fue la ambición. No sé si sea feliz en el fondo. Yo creo que el error es no ver para adentro, para lo que quiere tu niño interior.”

La actriz añadió que Meza “no le importó crecer como mujer pisoteando a quien fuera” y que “estuvo alimentando toda la vida el ‘yo soy, yo soy, y no me importan los demás’”.

Rosita Bouchot aclara si Chespirito intentó conquistarla. (Televisa)

También recordó antiguas declaraciones de Florinda en las que calificó a los hijos de Gómez Bolaños y a su esposa Graciela Fernández como “defectos”:

“Florinda tenía tacto de elefante. Ella no se da cuenta, ella así habla. Así se va a morir, no va a cambiar, no va a reconocer. Ella es así, se está hundiendo.”

Por último, le envió un mensaje directo:

“Si un día quisieras cambiar, nunca es tarde.”