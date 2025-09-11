México

Viuda de Xava Drago y madre de su bebé dedica desgarradores mensajes a la fallecida ‘voz de Coda’

Ela Corez ha compartido detalles íntimos de su relación con Xava Drago, desde la romántica propuesta hasta la llegada de su pequeña, mostrando el lado más personal del cantante

Por Armando Guadarrama

Guardar
A un mes de la
A un mes de la muerte de Xava Drago, Ela Corez mantiene vivo su recuerdo con emotivos mensajes en redes sociales (IG)

A pocos días de cumplirse un mes desde la muerte de Xava Drago, la memoria del vocalista de CODA sigue viva entre quienes lo conocieron y amaron. Ela Corez, expareja del músico, compartió en redes sociales un mensaje que refleja la intensidad de su duelo: “te extraño como no imaginas. Te amo. Siempre tu Ela”.

Estas palabras, publicadas recientemente, han conmovido a seguidores y amigos, y evidencian la profunda huella que dejó el artista tanto en el ámbito personal como en el musical.

El 21 de agosto, Xava Drago falleció a los 59 años tras enfrentar durante un año un cáncer de estómago. La noticia fue confirmada ese mismo día por sus familiares y los integrantes de CODA a través de redes sociales, donde expresaron:

“A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme… Eternamente Xava Drago”.

El vocalista de CODA, Xava
El vocalista de CODA, Xava Drago, falleció a los 59 años tras luchar contra el cáncer de estómago (IG)

La relación entre Xava Drago y Ela Corez se hizo pública en 2021, aunque se estima que comenzó hace cuatro años. En enero de 2024, el vocalista le propuso matrimonio a Ela, quien aceptó, aunque no se ha confirmado si la boda llegó a celebrarse.

En mayo de 2025, la pareja recibió a su hija, noticia que Ela Corez compartió en su cuenta de Instagram junto a una imagen del pie de la bebé y el mensaje: “Eres tan hermosa como el canto de una sirena. Llegó nuestra pequeñita, Xava Drago la voz de coda”. Las publicaciones de Ela han permitido saber que el cantante pudo compartir los primeros tres meses de vida de su hija.

En sus mensajes, Ela Corez ha recordado momentos íntimos vividos junto a Xava Drago, como las noches en que salían a observar estrellas y planetas. En una de sus publicaciones, relató: “Algo que nos encantaba hacer juntos era salir a ver estrellas, planetas y la Luna. Justo de esos momentos escribiste tú, Saturno y yo por qué es mi planeta favorito y tú el amor de mi vida”.

Tras la muerte del músico, Ela ha continuado compartiendo imágenes y anécdotas de su vida en común, manteniendo vivo el recuerdo del artista.

Ela Corez y Xava Drago
Ela Corez y Xava Drago compartieron una relación pública desde 2021 y tuvieron una hija en 2025 (IG)

La carrera de Xava Drago, cuyo nombre real era Salvador Aguilar, abarcó varias décadas y dejó una marca indeleble en el rock en español. Desde sus inicios con Megatón hasta la fundación de CODA en 1989, participó en la creación de temas emblemáticos como “Aún” y “Suelto el deseo”.

Incluso en sus últimos días, permaneció activo en la música y llegó a publicar grabaciones inéditas pocas horas antes de su fallecimiento.

Pese a que se conoce poco sobre la vida privada del vocalista, las redes sociales de Ela Corez han ofrecido una ventana a su faceta más personal, mostrando tanto su trabajo como actriz en proyectos de Televisa como su experiencia como madre.

Las redes sociales de Ela
Las redes sociales de Ela Corez revelan la faceta más personal y familiar del cantante tras su fallecimiento (IG)

Tras la muerte de Xava Drago, Ela expresó en Instagram: “Con toda la tristeza les cuento que mi Xava Drago la voz de Coda se fue a cantar al cielo, un cielo en donde estará tranquilo, sin dolor y mucha paz. Gracias a todos por su apoyo siempre, por no dejarnos, los quiero mucho. Eternamente Xava. Ela”.

Temas Relacionados

Xava DragoEla CorezCodamexico-entretenimiento

Más Noticias

Abusos sexuales, manipulación doctrinal y una red de cómplices: así operaba La Luz del Mundo, según EEUU

Las investigaciones judiciales revelan cómo la estructura de la iglesia fue aprovechada para cometer tráfico sexual

Abusos sexuales, manipulación doctrinal y

Aseguran más de 24 millones de pesos en metanfetamina en Sinaloa

También fueron asegurados más de 600 litros de precursores químicos

Aseguran más de 24 millones

Beca Rita Cetina 2025: así puedes digitalizar los documentos para registrarte en septiembre

El programa ampliará su cobertura para que nuevos estudiantes de secundaria puedan integrarse

Beca Rita Cetina 2025: así

Cómo tomar glucosamina, el popular suplemento para el dolor articular

Su consumo se aconseja en personas que sufran este padecimiento

Cómo tomar glucosamina, el popular

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

El gladiador fortalece su vínculo con la afición mexicana y se prepara para brillar en Worlds Collide 2025

Las Águilas del América envían
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen ocho presuntos miembros de

Caen ocho presuntos miembros de un grupo criminal en Tamaulipas, uno es originario de EEUU

Sacerdote resulta herido tras intento de robo en carretera de Michoacán

Guatemala entrega a EEUU a “Gordo”, presunto coordinador de cocaína para el Cártel de Sinaloa

Balacera afuera de dos planteles escolares provoca pánico en Tijuana: alumnos y personal docente fueron evacuados

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

ENTRETENIMIENTO

La mujer rey, una película

La mujer rey, una película histórica que arrasa entre los usuarios de Netflix México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la noche de hoy 10 de septiembre

Elaine Haro rompe en llanto por no saber lo que piensa su mamá sobre su participación en La Casa de los Famosos México

Top de Prime Video en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Así fue la misteriosa reacción de Emiliano Aguilar cuando le preguntaron si Ángela Aguilar tuvo un aborto

DEPORTES

Las Águilas del América envían

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez

Mauricio Sulaimán denuncia que fue vetado de la pelea Canelo vs Crawford y no podrá entregar el cinturón del CMB

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 8 serán transmitidos por televisión abierta

Este es el récord que André Jardine, técnico del América, busca preservar ante Chivas en la Liga MX