Viuda de Xava Drago y madre de su bebé dedica desgarradores mensajes a la fallecida ‘voz de Coda’

A un mes de la muerte de Xava Drago, Ela Corez mantiene vivo su recuerdo con emotivos mensajes en redes sociales (IG)

A pocos días de cumplirse un mes desde la muerte de Xava Drago, la memoria del vocalista de CODA sigue viva entre quienes lo conocieron y amaron. Ela Corez, expareja del músico, compartió en redes sociales un mensaje que refleja la intensidad de su duelo: “te extraño como no imaginas. Te amo. Siempre tu Ela”.

Estas palabras, publicadas recientemente, han conmovido a seguidores y amigos, y evidencian la profunda huella que dejó el artista tanto en el ámbito personal como en el musical.

El 21 de agosto, Xava Drago falleció a los 59 años tras enfrentar durante un año un cáncer de estómago. La noticia fue confirmada ese mismo día por sus familiares y los integrantes de CODA a través de redes sociales, donde expresaron:

“A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme… Eternamente Xava Drago”.

El vocalista de CODA, Xava Drago, falleció a los 59 años tras luchar contra el cáncer de estómago (IG)

La relación entre Xava Drago y Ela Corez se hizo pública en 2021, aunque se estima que comenzó hace cuatro años. En enero de 2024, el vocalista le propuso matrimonio a Ela, quien aceptó, aunque no se ha confirmado si la boda llegó a celebrarse.

En mayo de 2025, la pareja recibió a su hija, noticia que Ela Corez compartió en su cuenta de Instagram junto a una imagen del pie de la bebé y el mensaje: “Eres tan hermosa como el canto de una sirena. Llegó nuestra pequeñita, Xava Drago la voz de coda”. Las publicaciones de Ela han permitido saber que el cantante pudo compartir los primeros tres meses de vida de su hija.

En sus mensajes, Ela Corez ha recordado momentos íntimos vividos junto a Xava Drago, como las noches en que salían a observar estrellas y planetas. En una de sus publicaciones, relató: “Algo que nos encantaba hacer juntos era salir a ver estrellas, planetas y la Luna. Justo de esos momentos escribiste tú, Saturno y yo por qué es mi planeta favorito y tú el amor de mi vida”.

Tras la muerte del músico, Ela ha continuado compartiendo imágenes y anécdotas de su vida en común, manteniendo vivo el recuerdo del artista.

Ela Corez y Xava Drago compartieron una relación pública desde 2021 y tuvieron una hija en 2025 (IG)

La carrera de Xava Drago, cuyo nombre real era Salvador Aguilar, abarcó varias décadas y dejó una marca indeleble en el rock en español. Desde sus inicios con Megatón hasta la fundación de CODA en 1989, participó en la creación de temas emblemáticos como “Aún” y “Suelto el deseo”.

Incluso en sus últimos días, permaneció activo en la música y llegó a publicar grabaciones inéditas pocas horas antes de su fallecimiento.

Pese a que se conoce poco sobre la vida privada del vocalista, las redes sociales de Ela Corez han ofrecido una ventana a su faceta más personal, mostrando tanto su trabajo como actriz en proyectos de Televisa como su experiencia como madre.

Las redes sociales de Ela Corez revelan la faceta más personal y familiar del cantante tras su fallecimiento (IG)

Tras la muerte de Xava Drago, Ela expresó en Instagram: “Con toda la tristeza les cuento que mi Xava Drago la voz de Coda se fue a cantar al cielo, un cielo en donde estará tranquilo, sin dolor y mucha paz. Gracias a todos por su apoyo siempre, por no dejarnos, los quiero mucho. Eternamente Xava. Ela”.