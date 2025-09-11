¿Peso Pluma estuvo anexado? Salen a la luz nuevas FOTOS de su supuesta estancia

Peso Pluma: supuestas fotos de cuando estuvo anexado. (TikTok)

En redes sociales circulan imágenes inéditas que aseguran mostrar al cantante de música regional mexicana, Peso Pluma, durante su estancia en un centro de rehabilitación cuando era adolescente.

Las fotografías han despertado debate entre los seguidores del artista, al recordar las especulaciones que han acompañado su trayectoria en torno a su vida personal.

De acuerdo con publicaciones en plataformas digitales, el intérprete habría estado internado en un espacio conocido como “anexo”, al que acuden personas que buscan apoyo para superar adicciones. Aunque se desconoce el tiempo que permaneció en el lugar, las imágenes señalan que este episodio ocurrió cuando era más joven, antes de alcanzar la fama internacional.

Aseguran que el cantante estuvo en el anexo durante su juventud. (TikTok)

En una recopilación fotográfica difundida en TikTok por el usuario @amoloite se asegura que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, estuvo en el Centro de rehabilitación y adaptación social especializado en adicciones, enfermedades emocionales 5 Lunas de Maluri, ubicado en Chapala, Jalisco. En esa región, cercana a Guadalajara, el cantante pasó buena parte de su infancia y adolescencia.

Hasta el momento, el músico no se ha pronunciado para confirmar o desmentir la veracidad de las imágenes ni las versiones sobre su supuesto internamiento. Fiel a la discreción con la que ha manejado su vida privada, tampoco ha ofrecido declaraciones sobre si enfrentó problemas de adicciones en sus primeros años de juventud.

Surgen en redes supuestas imágenes de Peso Pluma en un anexo de Jalisco. (TikTok)

En una fotografía se observa al cantante de corridos tumbados rodeado de varios compañeros en lo que parece una actividad de cocina. Otra imagen coloca al cantante en lo que parece un podio, con una medalla dorada colgada del cuello realizando una actividad al aire libre. En una tercera foto Peso Pluma está de pie junto a otro compañero en una escena nocturna exterior; de igual forma de su cuello cuelga una medalla.

Los comentarios en dicha publicación no se hicieron esperar: "De estar anexado a ser el número 1 de México. Las vueltas que da la vida“, ”Cuando el peso era centavo", “Era adicto a ser exitoso”, “Es en 5 lunas de maluri, también estuvo anexada una conocida jajaja, las fotos están en el perfil de face del anexo”.

Peso Pluma durante su presunta estancia en un anexo. (TikTok)

La autora del TikTok, al parecer llamada Aracely, explicó los detalles de la publicación y su motivación para difundir las fotografías.

“Amigos si estuvo anexado tenía chanclas... yo también estuve anexada, es un buen lugar y es algo que a cualquiera podría pasarle, obviamente no normalizándolo, pero no tiene nada de malo ir a rehabilitación, tampoco el tiktok viene en mala onda, lo hice para recordar old times porque esto pasó hace 5 años y es genial que alguien como Peso neta empezó desde abajo y ahora es una figura mundial en tan solo unos años. Es algo digno de aplaudirse”, escribió la autora en un comentario.

Hassan Emilio Kabande Laija durante su presunta estancia en un anexo. (TikTok)

“Confirmo, yo también estuve con Aracely en Maluri”, aseguró en otro comentario el perfil de una chica llamada Meli.

Aunque él no ha confirmado las versiones sobre su supuesto paso por un centro de rehabilitación, las imágenes compartidas en redes sociales han reavivado la curiosidad en torno a los orígenes de la estrella tapatía.