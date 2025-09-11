Maribel Guardia cambiará de casa tras separarse de las cenizas de Julián Figueroa dos años después de su muerte

Maribel Guardia ha comenzado a tomar nuevas decisiones sobre su vida.

Maribel Guardia ha decidido alejarse de los dimes y diretes que surgieron tras su denuncia contra Imelda Tuñón, viuda de su hijo, pues ahora parece estar enfocada en tomar nuevas decisiones.

Recientemente, en un encuentro con medios de comunicación, la actriz de “Lagunilla mi barrio” dijo estar lista para separarse de las cenizas de su primogénito.

Cabe recordar que desde el fallecimiento del joven actor y cantante, Guardia había conservado sus restos en el hogar donde vivían, pero ahora ha tomado la decisión de trasladarlas a un lugar religioso.

Esta es la foto que Maribel Guardia subió a su cuenta de Instagram (Ig/maribelguardia)

De acuerdo con la presentadora costarricense, ya eligió el nicho donde los restos de su hijo descansarán, pero aún no concluye todos los trámites para depositar las cenizas en el lugar.

“Justo este jueves fui a ver la lápida del niño, estuve en la iglesia y en estos días haré el trámite para depositar las cenizas”, contó a la prensa.

En ese mismo encuentro detalló que no dejará todas las cenizas, pues quiere conservar algunas para tenerlas siempre presentes: “Sacaré poquitas para mí, para traerlas aquí”.

Maribel Guardia se mudará de casa tras tomar la decisión de separarse de las cenizas de su hijo

Días después de dar a conocer la decisión que tomó sobre los restos de su hijo, abrió las puertas de su casa al programa “Venga la Alegría”, donde reveló que podría cambiar de propiedad.

“La casa ya está muy grande para mí, para mí esposo y para mí, yo creo que voy a tener que irme a un lugar pequeño. Ya me voy a mudar de casa”, compartió mientras recorría su hogar.

(Captura de pantalla)

Al ver uno de sus árboles, la conductora de 66 años recordó que era uno de los favoritos de su hijo, tanto que solía pasar horas ahí acompañado solo por su guitarra.

“Amo este árbol, mi hijo Julián tenía una hamaca aquí, él se sentaba, se acostaba a tocar la guitarra, a ver esta vista maravillosa”, contó.

Mientras que al interior de su hogar, mostró una fotografía junto a su hijo que le recuerda cuando ambos estuvieron en la Basílica de Guadalupe y le cantaron a la Virgen.

“La traigo en mi corazón porque ella me da regalos enormes con Julián, de que huelo rosas, de que estoy rezando el rosario, es un regalo en que ella me dice: ‘¿sabes dónde tengo a mi hijo? con mi hijo", expresó.

(Captura de pantalla)

Hasta ahora, se desconoce el día en que la actriz cambiará de residencia, pero es una idea que ya tiene en mente ahora que solo vive con su esposo, Marco Chacón.