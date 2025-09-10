México

México analiza imponer arancel del 50% a la importación de automóviles asiáticos

Esta medida busca proteger a la industria automotriz nacional

Por Omar Tinoco Morales

Según Ebrard, el arancel se
Según Ebrard, el arancel se aplicaría 30 días después de su publicación en el diario oficial REUTERS/Henry Romero

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, adelantó este martes que México analiza imponer un arancel hasta del 50 % a la importación de vehículos procedentes de Asia.

Esta medida busca proteger a la industria automotriz nacional, debido a que las autoridades detectaron que los automóviles asiáticos se venden en precios artificialmente bajos.

“Vamos a subir el arancel, porque los precios de los autos que llegan a México están por debajo de lo que llamamos el precio de referencia”, aseguró Ebrard durante un evento celebrado en el Estado de México.

El Gobierno estima que 320.000 empleos dependen directamente de la situación de este sector, por lo que la medida busca proteger el mercado laboral nacional.

en México ha crecido la
en México ha crecido la venta de automóviles procedentes del continente asiático. REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo

Esta iniciativa se suma a la reciente imposición de cuotas compensatorias a las importaciones chinas de calzado, adoptada para contrarrestar el ‘dumping’ y defender la manufactura local.

El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado el martes pasado, contempla aranceles de entre 10% y 50% para productos importados desde países sin acuerdos comerciales con México, en el marco del Plan México para fortalecer la industria nacional.

La propuesta, incluida en el Paquete Económico para 2026, requiere la aprobación del Congreso, donde Morena tiene mayoría. Según Ebrard, el arancel se aplicaría 30 días después de su publicación en el diario oficial.

La irrupción de automotrices, principalmente chinas, en el mercado mexicano causó molestia en la administración del presidente Donald Trump, quien acusó a las armadoras asiáticas de usar a México como puerta trasera para ingresar a Estados Unidos.

