Estas serán las alcaldías más afectadas por las lluvias este miércoles 10 de septiembre

El Gobierno de la Ciudad de México activa alertas meteorológicas por lluvias intensas en varias alcaldías (RRS)

¿Vives en la Ciudad de México? Prepárate, porque este miércoles se esperan lluvias fuertes en varias alcaldías, y el Gobierno capitalino ya activó diversas alertas meteorológicas.

A través de redes sociales, las autoridades emitieron avisos importantes para advertir sobre la intensidad y duración de las lluvias, que podrían afectar la movilidad y la seguridad en distintas zonas de la ciudad.

Las alertas están clasificadas por niveles de riesgo y se identifican con colores: amarilla, naranja, roja y púrpura, siendo esta última la de mayor peligro.

¿Cuáles serán estas alcaldías?

Tlalpan se encuentra bajo Alerta Púrpura por lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones (X/ @SSC_CDMX)

A través de su perfil de Facebook, el Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Púrpura en la Alcaldía Tlalpan, lo que es equivalente a lluvias torrenciales en esta demarcación.

En esta alcaldía se registró lluvia mayor a 70 mm que podrían provocar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas. Además, pueden crecer rápidaemnte ríos y arroyos con posibles desbordamientos.

Las alcaldías Magdalena Contreras y Tláhuac se encuentran en Alerta roja, con lluvias entre 50 y 70 mm.

Las precipitaciones pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles y lonas, además de posibles deslaves de laderas.

Al sur de la ciudad, Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco se han registrado lluvias entre 309 y 49 mm, por lo que se activó la Alerta Naranja, que está asociada a encharcamientos, inundaciones, además de corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

Las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta se encuentran en Alerta Amarilla con precipitaciones entre 15 y 29 mm. Las lluvias pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de cáida deramas, árboles y lonas.

Recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan proteger documentos y desconectar aparatos eléctricos ante el riesgo de inundaciones (Cuartoscuro)

En el caso de Tlalpan, se recomienda a los habitantes guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, además de desconectar aparatos eléctricos.

Se insta a la población a permanecer en un lugar seguro y atender a las recomendaciones de Protección Civil.

Para los habitantes de Magdalena Contreras y Tláhuac, se recomienda que guarden documentos en bolsas de plástico y desconecten aparatos electónicos, además de evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.

En el caso de las alcaldías bajo Alerta Naranja, se recomienda no evita cruzar calles con encharcamientos o corrientes de agua y utiliza banquetas o puentes peatonales. No refugiarse bajo árboles y esperar a que la lluvia disminuya antes de continuar tu camino.

Las Alcaldías bajo alerta amarilla deben retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventabas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.