México

Estas serán las alcaldías más afectadas por las lluvias este miércoles 10 de septiembre

Las lluvias pueden provocar encharcamientos, deslaves y caída de árboles en distintas zonas de la Ciudad de México

Por Aura Reyna

Guardar
El Gobierno de la Ciudad
El Gobierno de la Ciudad de México activa alertas meteorológicas por lluvias intensas en varias alcaldías (RRS)

¿Vives en la Ciudad de México? Prepárate, porque este miércoles se esperan lluvias fuertes en varias alcaldías, y el Gobierno capitalino ya activó diversas alertas meteorológicas.

A través de redes sociales, las autoridades emitieron avisos importantes para advertir sobre la intensidad y duración de las lluvias, que podrían afectar la movilidad y la seguridad en distintas zonas de la ciudad.

Las alertas están clasificadas por niveles de riesgo y se identifican con colores: amarilla, naranja, roja y púrpura, siendo esta última la de mayor peligro.

¿Cuáles serán estas alcaldías?

Tlalpan se encuentra bajo Alerta
Tlalpan se encuentra bajo Alerta Púrpura por lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones (X/ @SSC_CDMX)

A través de su perfil de Facebook, el Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Púrpura en la Alcaldía Tlalpan, lo que es equivalente a lluvias torrenciales en esta demarcación.

En esta alcaldía se registró lluvia mayor a 70 mm que podrían provocar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas. Además, pueden crecer rápidaemnte ríos y arroyos con posibles desbordamientos.

Las alcaldías Magdalena Contreras y Tláhuac se encuentran en Alerta roja, con lluvias entre 50 y 70 mm.

Las precipitaciones pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles y lonas, además de posibles deslaves de laderas.

Al sur de la ciudad, Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco se han registrado lluvias entre 309 y 49 mm, por lo que se activó la Alerta Naranja, que está asociada a encharcamientos, inundaciones, además de corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

Las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta se encuentran en Alerta Amarilla con precipitaciones entre 15 y 29 mm. Las lluvias pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de cáida deramas, árboles y lonas.

Recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan proteger documentos
Las autoridades recomiendan proteger documentos y desconectar aparatos eléctricos ante el riesgo de inundaciones (Cuartoscuro)

En el caso de Tlalpan, se recomienda a los habitantes guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, además de desconectar aparatos eléctricos.

Se insta a la población a permanecer en un lugar seguro y atender a las recomendaciones de Protección Civil.

Para los habitantes de Magdalena Contreras y Tláhuac, se recomienda que guarden documentos en bolsas de plástico y desconecten aparatos electónicos, además de evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.

En el caso de las alcaldías bajo Alerta Naranja, se recomienda no evita cruzar calles con encharcamientos o corrientes de agua y utiliza banquetas o puentes peatonales. No refugiarse bajo árboles y esperar a que la lluvia disminuya antes de continuar tu camino.

Las Alcaldías bajo alerta amarilla deben retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventabas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Temas Relacionados

LluviasEncharcamientosInundacionesCDMXAlerta Púrpuramexico-noticias

Más Noticias

Un año de violencia en Sinaloa: así va el saldo de detenidos y asesinados en la narcoguerra de cárteles mexicanos

El conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos han dejado más de mil 800 muertos, cientos de negocios cerrados, pérdida de empleos y temor social

Un año de violencia en

Valor de apertura del dólar en México este 10 de septiembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

¿Qué pasa si tu estancia en EEUU supera el tiempo aprobado? estas son las consecuencias para los mexicanos

Autoridades han endurecido sus políticas de seguridad en los últimos meses

¿Qué pasa si tu estancia

Tuwálo y Kuiiy nacieron en Chapultepec y hoy son la esperanza de una especie que estuvo a punto de desaparecer

Un par de ejemplares nacidos en Chapultepec fueron llevados a la Sierra de San Pedro Mártir, donde serán aclimatados antes de integrarse a su hábitat natural como parte de un programa binacional de conservación

Tuwálo y Kuiiy nacieron en

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben hoy 10 de septiembre su depósito?

Mujeres derechohabientes recibirán los 3 mil pesos que les corresponden, conforme al calendario oficial de pagos

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben
MÁS NOTICIAS

NARCO

Anuar González Hemadi: el juez

Anuar González Hemadi: el juez que defendió a “Los Porkys” e hizo posible una gran red de huachicol fiscal

Aseguran más de 16 millones de pesos en cocaína en camioneta que pretendía pasar de México a EEUU

Armas caseras, relojes y una máquina de carpintería: lo decomisado en el Cereso No.3 de Ciudad Juárez tras revisión

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

ENTRETENIMIENTO

Oasis inicia su llegada a

Oasis inicia su llegada a México: Bonehead comparte FOTO y desata emociones en redes sociales

Así fue la controversial ‘broma’ con la que Abelito hizo llorar a Mar Contreras en LCDLFM 2025

Critican a Emiliano Aguilar por publicar una foto con armas de fuego: “Te apoyamos, pero no en esto”

La Casa de los Famosos México En Vivo: Aaron Mercury se rompe tras el primer “Congelados” de la temporada

¿Qué significa Tijuana 664, la frase viral que siempre dice Emiliano Aguilar en sus videos?

DEPORTES

Mazatlán vs Pumas: ¿A qué

Mazatlán vs Pumas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 8 del Apertura 2025?

Brodido llega a la Arena México: Bandido y Brody King listos para una defensa histórica el viernes espectacular del CMLL

Faitelson señala a Javier Aguirre de generar más dudas con el Tri de cara al Mundial 2026

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera