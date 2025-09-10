En el Nombre de…: cortometraje mexicano que compite en Fantlatam 2025 y viaja a Turquía

La obra, que celebra una década de trayectoria del cineasta en el género, acumula más de 25 selecciones internacionales y llevará el horror mexicano hasta Turquía

El cine de terror mexicano vive un momento de expansión internacional. Una de sus voces más sólidas, Marcos Muñoz Flores, celebra 10 años de trayectoria con un logro significativo: su cortometraje “En el Nombre de…” fue postulado al Gran Premio Fantlatam 2025, el máximo reconocimiento de la Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico.

La nominación se logró gracias a la selección realizada por Espanto Film Fest, uno de los encuentros especializados más destacados del país.

Con este impulso, la producción se prepara para llegar al 2nd KORK International Horror Film Festival, que se celebrará en octubre de 2025 en Estambul, Turquía. Se trata de una muestra más de cómo el horror hecho en México sigue conquistando audiencias en diversos continentes.

Un recorrido con más de 25 selecciones internacionales

En poco más de un año, “En el Nombre de…” ha construido un palmarés envidiable. El cortometraje suma más de 25 selecciones oficiales y al menos 12 premios internacionales, entre ellos:

Marcos Muñoz Flores celebra 10 años de trayectoria con su cortometraje “En el Nombre de…”, postulado al Gran Premio Fantlatam 2025 tras ser seleccionado por Espanto Film Fest, consolidando el alcance internacional del cine de terror mexicano

Mejor Cortometraje en Mórbido Fest (México).

Mejor Cortometraje y la Palme d’Gore a Mejor Película en el Screaming Room Film Festival – Midsummer Scream 2025 (Los Ángeles, EE.UU.).

Mejores Efectos Especiales en el Cryptshow Festival (Barcelona, España).

Mejor Cortometraje Mexicano en Espanto Film Fest .

Mejor Maquillaje en Animal Film Fest y Horror en las Montañas (México).

Mejor Película de Terror en el 6ix Screams International Horror Film Festival (Canadá).

El filme también ha tenido múltiples nominaciones en Pantalla de Cristal, en rubros como fotografía, actuación y dirección. Además, ha recorrido festivales de prestigio como Screamfest (EE.UU.), Curtas (España), Macabro y Feratum (México), así como Hard:Line (Alemania). Su itinerario continuará en el Houston Horror Film Festival, el próximo 8 de agosto en Estados Unidos.

“El verdadero premio es el respaldo”

Para Muñoz, la nominación a Fantlatam tiene un valor que trasciende la competencia: “No hay mejor manera de festejar estos 10 años de trabajo que con la confianza de festivales como Espanto Film Fest. Que ellos apuesten por mi trabajo y crean en el talento de nuestro equipo para participar en un premio como Fantlatam es, para mí, el verdadero galardón de esta década. Pase lo que pase, saber que alguien respalda y defiende tu cine es el gran premio”, expresó el director.

El cineasta destacó también que gran parte de las candidaturas en Fantlatam están conformadas por talento mexicano, un reflejo de la fuerza que el cine de terror nacional ha alcanzado en el ámbito latinoamericano.

Marcos Muñoz Flores celebra 10 años de trayectoria con su cortometraje “En el Nombre de…”, postulado al Gran Premio Fantlatam 2025 tras ser seleccionado por Espanto Film Fest, consolidando el alcance internacional del cine de terror mexicano

Homenaje en el Animal Film Fest

La celebración por los 10 años de carrera de Marcos Muñoz tendrá un capítulo especial en México. El Animal Film Fest le rendirá homenaje con una retrospectiva programada para el 4 de octubre de 2025, en la que se exhibirá toda su filmografía. Con ello, el festival reconocerá la aportación de Muñoz como una de las voces más consistentes y arriesgadas del terror independiente mexicano.

Con “En el Nombre de…”, el cine de horror nacional vuelve a demostrar que puede competir de tú a tú en la escena internacional, llevando su identidad y fuerza creativa desde México hasta Turquía y más allá.