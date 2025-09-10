México

En el Nombre de…: cortometraje mexicano que compite en Fantlatam 2025 y viaja a Turquía

La obra, que celebra una década de trayectoria del cineasta en el género, acumula más de 25 selecciones internacionales y llevará el horror mexicano hasta Turquía

Por Lorna Huitrón

Guardar
La obra, que celebra una
La obra, que celebra una década de trayectoria del cineasta en el género, acumula más de 25 selecciones internacionales y llevará el horror mexicano hasta Turquía

El cine de terror mexicano vive un momento de expansión internacional. Una de sus voces más sólidas, Marcos Muñoz Flores, celebra 10 años de trayectoria con un logro significativo: su cortometraje “En el Nombre de…” fue postulado al Gran Premio Fantlatam 2025, el máximo reconocimiento de la Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico.

La nominación se logró gracias a la selección realizada por Espanto Film Fest, uno de los encuentros especializados más destacados del país.

Con este impulso, la producción se prepara para llegar al 2nd KORK International Horror Film Festival, que se celebrará en octubre de 2025 en Estambul, Turquía. Se trata de una muestra más de cómo el horror hecho en México sigue conquistando audiencias en diversos continentes.

Un recorrido con más de 25 selecciones internacionales

En poco más de un año, “En el Nombre de…” ha construido un palmarés envidiable. El cortometraje suma más de 25 selecciones oficiales y al menos 12 premios internacionales, entre ellos:

Marcos Muñoz Flores celebra 10
Marcos Muñoz Flores celebra 10 años de trayectoria con su cortometraje “En el Nombre de…”, postulado al Gran Premio Fantlatam 2025 tras ser seleccionado por Espanto Film Fest, consolidando el alcance internacional del cine de terror mexicano
  • Mejor Cortometraje en Mórbido Fest (México).
  • Mejor Cortometraje y la Palme d’Gore a Mejor Película en el Screaming Room Film Festival – Midsummer Scream 2025 (Los Ángeles, EE.UU.).
  • Mejores Efectos Especiales en el Cryptshow Festival (Barcelona, España).
  • Mejor Cortometraje Mexicano en Espanto Film Fest.
  • Mejor Maquillaje en Animal Film Fest y Horror en las Montañas (México).
  • Mejor Película de Terror en el 6ix Screams International Horror Film Festival (Canadá).

El filme también ha tenido múltiples nominaciones en Pantalla de Cristal, en rubros como fotografía, actuación y dirección. Además, ha recorrido festivales de prestigio como Screamfest (EE.UU.), Curtas (España), Macabro y Feratum (México), así como Hard:Line (Alemania). Su itinerario continuará en el Houston Horror Film Festival, el próximo 8 de agosto en Estados Unidos.

“El verdadero premio es el respaldo”

Para Muñoz, la nominación a Fantlatam tiene un valor que trasciende la competencia: “No hay mejor manera de festejar estos 10 años de trabajo que con la confianza de festivales como Espanto Film Fest. Que ellos apuesten por mi trabajo y crean en el talento de nuestro equipo para participar en un premio como Fantlatam es, para mí, el verdadero galardón de esta década. Pase lo que pase, saber que alguien respalda y defiende tu cine es el gran premio”, expresó el director.

El cineasta destacó también que gran parte de las candidaturas en Fantlatam están conformadas por talento mexicano, un reflejo de la fuerza que el cine de terror nacional ha alcanzado en el ámbito latinoamericano.

Marcos Muñoz Flores celebra 10
Marcos Muñoz Flores celebra 10 años de trayectoria con su cortometraje “En el Nombre de…”, postulado al Gran Premio Fantlatam 2025 tras ser seleccionado por Espanto Film Fest, consolidando el alcance internacional del cine de terror mexicano

Homenaje en el Animal Film Fest

La celebración por los 10 años de carrera de Marcos Muñoz tendrá un capítulo especial en México. El Animal Film Fest le rendirá homenaje con una retrospectiva programada para el 4 de octubre de 2025, en la que se exhibirá toda su filmografía. Con ello, el festival reconocerá la aportación de Muñoz como una de las voces más consistentes y arriesgadas del terror independiente mexicano.

Con “En el Nombre de…”, el cine de horror nacional vuelve a demostrar que puede competir de tú a tú en la escena internacional, llevando su identidad y fuerza creativa desde México hasta Turquía y más allá.

Temas Relacionados

En el Nombre de…cortometrajeFantlatam 2025Marcos Muñoz Floresmexico-entretenimiento

Más Noticias

Aceite de oliva: los beneficios de consumir este alimento en tu dieta

Este alimento clave para tu salud contiene grasas saludables y antioxidantes

Aceite de oliva: los beneficios

Fiestas patrias 2025: CONCANACO prevé derrama económica de 37 mil mdp, estos serán los sectores más beneficiados

El organismo indicó que la estimación económica representa un aumento del 7.1% respecto al 2024

Fiestas patrias 2025: CONCANACO prevé

Así fue el día que Emiliano Aguilar estuvo al borde de la muerte en un tiroteo en Nayarit | Video

Una reciente publicación en sus plataformas digitales donde porta una gorra de CJNG ha reavivado antiguas anécdotas del pasado criminal del rapero

Así fue el día que

Galia Siurob arrasa en México Canta: la tijuanense que dejó en shock a la cuarta semifinal | Video

Conoce todos los detalles de esta competencia musical apoyada por el Gobierno de México

Galia Siurob arrasa en México

UNAM advierte sobre mitos del suicidio y el INEGI confirma incremento de casos en México

La universidad señala que los intentos previos y el estigma son factores de riesgo en la conducta suicida; el INEGI reporta 8 mil 856 fallecimientos en 2024

UNAM advierte sobre mitos del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Huachicol fiscal en México: dos

Huachicol fiscal en México: dos marinos muertos y casi 50 detenidos entre altos mandos, empresarios y funcionarios públicos

Marina da nuevo “golpe” millonario en altamar: incauta más de tonelada y media de cocaína en costas de Guerrero | Video

Pobladores de Apaxtla, Guerrero, acusan abusos de autoridad del Ejército y Guardia Nacional

Lo asaltaron y abandonaron en Sierra de Guadalupe: hallan a hombre de 83 años en operativo por desaparecidos en Edomex

Fiscalía de Michoacán implementará capacitaciones sobre atención a la discapacidad ante exigencias de colectivos

ENTRETENIMIENTO

Así fue el día que

Así fue el día que Emiliano Aguilar estuvo al borde de la muerte en un tiroteo en Nayarit | Video

Galia Siurob arrasa en México Canta: la tijuanense que dejó en shock a la cuarta semifinal | Video

Tony Ann demostrará el potencial expresivo del piano en CDMX: esto cuestan los boletos para su concierto

Andrea Legarreta defiende a Ángela Aguilar y Christian Nodal tras peticiones para cancelar sus conciertos del 15 de septiembre

Laura Pausini regresa a México en 2026: preventa, fechas y sedes para ir a los conciertos

DEPORTES

Esta es la marca que

Esta es la marca que buscará el América para reafirmar su dominio sobre Chivas en el Clásico Nacional

NFL analiza regreso al Estadio Azteca con dos equipos populares en México: ¿Cuáles serían?

Liga MX Jornada 8: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

Otra potencia mundial: México podría enfrentar a Francia en la fecha FIFA de marzo

Campeonas mundiales de flag football viajan al campeonato continental sin becas ni recursos de Conade