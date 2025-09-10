México

¿Cuánto será la inversión en programas sociales para 2026?

Se presentó el Paquete Económico con aumento en los programas sociales

Por Jorge Contreras

Guardar
Los programas sociales seguirán recibiendo
Los programas sociales seguirán recibiendo recursos en el presupuesto del 2026 (Foto: @ClaraBrugadaM/Profeco)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el Paquete Económico 2026, el cual contempla un gasto total de 10.2 billones de pesos, con un fuerte énfasis en la continuidad de los programas sociales impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia mañanera, el titular de la SHCP, Edgar Amador Zamora, subrayó que se trata de un “presupuesto humanista” que da prioridad a las políticas de Bienestar, al tiempo que garantiza recursos para proyectos estratégicos de desarrollo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el compromiso de su administración es ampliar los beneficios sociales a más sectores de la población.

“Todos los jóvenes de educación media superior tienen beca; todos los adolescentes de secundaria, si estudian en escuela pública, tienen beca, y el próximo año iniciamos con primaria, como me comprometí en campaña. Todas las mujeres de 60 a 64 años tienen su apoyo, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, todos los programas de Bienestar están garantizados”, afirmó.

¿Cómo estarán divididos?

Pensión para Adultos Mayores recibirá
Pensión para Adultos Mayores recibirá un presupuesto en 2026 de 527 mil millones de pesos

De acuerdo con la SHCP, en 2026 los programas sociales prioritarios recibirán un presupuesto de 987 mil millones de pesos, cifra que representa uno de los montos más altos en la historia del país destinados a esta área.

Los principales rubros del gasto incluyen:

  1. Pensión para Adultos Mayores: 527 mil millones de pesos
  2. Becas Benito Juárez: 185 mil millones
  3. Beca Rita Cetina: 129 mil millones
  4. Pensión Mujeres Bienestar: 57 mil millones
  5. Beca Nivel Medio Superior: 43 mil millones
  6. Sembrando Vida: 41 mil millones
  7. Pensión Personas con Discapacidad: 36 mil millones
  8. Programa de Vivienda Social: 33 mil millones
  9. La Escuela es Nuestra: 26 mil millones
  10. Jóvenes Construyendo el Futuro: 25 mil millones

Además, se destinarán recursos a programas productivos y educativos como Fertilizantes, Producción para el Bienestar y becas de nivel superior.

Por igual, la presidenta dijo que habrá disminución del gasto de operación del gobierno sin afectar lo que hace o los gastos administrativos del gobierno.

“Por ejemplo, los salarios de los altos funcionarios no van a aumentar, ni la inflación, disminuyen todavía más algunos gastos de administración“, destacó la mandataria.

El gobierno federal subrayó que el Paquete Económico 2026 tiene como objetivo reducir desigualdades y fortalecer el Estado de bienestar, consolidando así la estrategia social que ha marcado a los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Temas Relacionados

programas socialesPaquete EconómicoSHCPClaudia Sheinbaumpresupuestomexico-noticias

Más Noticias

La reforma judicial no reduce el gasto: Hacienda pide 11 mil 569 mdp adicionales para el Poder Judicial en 2026

El Órgano de Administración Judicial absorbería la mayor parte del incremento; la Suprema Corte y el Tribunal Electoral recibirían alzas menores

La reforma judicial no reduce

Se registra sismo de 4.1 de magnitud en Veracruz

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo de 4.1

Así luce hoy el interior del Cine Ópera de la CDMX a casi 40 años del terremoto del 85 que lo afectó

Este emblemático lugar de la capital del país quedó en el olvido

Así luce hoy el interior

Fabiola Campomanes alza la voz por desaparición en Hidalgo: “Compartir, mi prima está desaparecida”

La joven fue vista por última vez el pasado 9 de septiembre en Tecozautla, de acuerdo con reportes de autoridades locales

Fabiola Campomanes alza la voz

Resultados Progol Media Semana: quién ganó la quiniela del 10 de septiembre

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del Progol de Media Semana

Resultados Progol Media Semana: quién
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pobladores de Apaxtla, Guerrero, acusan

Pobladores de Apaxtla, Guerrero, acusan abusos de autoridad del Ejército y Guardia Nacional

Lo asaltaron y abandonaron en Sierra de Guadalupe: hallan a hombre de 83 años en operativo por desaparecidos en Edomex

Fiscalía de Michoacán implementará capacitaciones sobre atención a la discapacidad ante exigencias de colectivos

Suman 22 cuerpos recuperados en panteón de Tlaquepaque, podrían tener hasta siete años de ausencia

Con desaire a la prensa, Sheinbaum confirma que FGR investiga muerte de mando de la Marina en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Campomanes alza la voz

Fabiola Campomanes alza la voz por desaparición en Hidalgo: “Compartir, mi prima está desaparecida”

La vez que Pepe Aguilar opinó sobre la música de su hijo Emiliano Aguilar: “No tuve oportunidad de encaminarlo”

Anel Noreña reaparece en ‘Hoy’ tras sufrir un infarto cerebral: “Fue un susto horrible”

Quién es Jawy Méndez, el segundo participante confirmado de La Granja VIP en Azteca

Poncho de Nigris señala mano negra en prueba del líder de ‘La Casa de los Famosos México’: “Aldo de Nigris ya había ganado”

DEPORTES

NFL analiza regreso al Estadio

NFL analiza regreso al Estadio Azteca con dos equipos populares en México: ¿Cuáles serían?

Liga MX Jornada 8: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

Otra potencia mundial: México podría enfrentar a Francia en la fecha FIFA de marzo

Campeonas mundiales de flag football viajan al campeonato continental sin becas ni recursos de Conade

Mazatlán vs Pumas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 8 del Apertura 2025?