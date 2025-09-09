México

Emiliano Aguilar pega donde más duele: crítica belleza de Aneliz Álvarez, esposa de su padre Pepe Aguilar

El rapero realizó una transmisión en vivo donde respondió preguntas de sus seguidores que reavivó las tensiones con su padre

Por Víctor Cisneros

Una publicación hecha por Emiliano
Una publicación hecha por Emiliano Aguilar fue interpretada como una indirecta a su padre, Pepe Aguilar, con quien mantienen un distante pero tensa relación. (Fotos: @emiliano_aguilar.t, @anelizzilena, Instagram)

Emiliano Aguilar escaló las tensiones con su padre, Pepe Aguilar, al lanzar un dardo contra su esposa, la empresaria Aneliz Álvarez Alcalá.

En una reciente transmisión en vivo, el rapero respondió a preguntas de sus seguidores y su honestidad al interactuar redujo aún más las posibilidades de una reconciliación con su padre.

(Instagram)
(Instagram)

Emiliano Aguilar menosprecia belleza de Aneliz Álvarez

Las diferencias entre Emiliano y su padre se profundizaron en agosto pasado, cuando el rapero repudió públicamente una serie de expresiones hechas por su padre en contra de su madre, la cantante Carmen Treviño.

Durante una charla con Pati Chapoy, Pepe Aguilar aseguró que Treviño lo abandonó a mediados de los 80 y su decisión de asumir la custodia de Emiliano impidió que entre ellos surgiera un vínculo fuerte.

Desde entonces, Emiliano Aguilar ha hecho una serie de publicaciones en sus plataformas digitales donde, además de reaccionar a comentarios de su padre, ha lanzado varios dardos contra sus medios hermanos Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar.

Emiliano aludió a Aneliz Álvarez
Emiliano aludió a Aneliz Álvarez en una reciente transmisión en vivo. (emiliano.aguilar.t, Instagram)

Hace unas horas, Emiliano Aguilar realizó una transmisión en vivo donde minimizó a Aneliz Álvarez Alcalá al leer un comentario donde destacaban la belleza de su madre, Carmen Treviño. “Sí, la neta mi mamá está bien hermosa, la neta, pasada de lanza. Mucho más hermosa que ya sabemos quién”.

Esta expresión surge a una semana de que Emiliano Aguilar modificara una foto familiar de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, donde sus rostros fueron sustituidos con la cara de El Gordo, un pug que es como un hijo más para el intérprete de “Por mujeres como tú”.

A finales de 2024, luego de exponer que fue excluido de la boda de su hermana Ángela con el cantautor Christian Nodal, TVNotas reveló que Aneliz nunca habría aceptado que Pepe Aguilar incluyera a Emiliano en sus dinámicas familiares.

Recientemente, Emiliano confirmó dichas versiones al dar detalles de viajes familiares y de trabajo en los que él era tratado como un empleado más de su padre.

(IG: @emiliano_aguilar.t )
(IG: @emiliano_aguilar.t )

Nueva indirecta contra su hermana Ángela Aguilar

Emiliano, quien prometió exponer secretos de su padre luego de que el cantante reveló que Emiliano ha impedido que conviva con sus nietas, generó controversia al leer un comentario contra Ángela.

El rapero reaccionó al comentario de un usuario que le pedía hablar del presunto aborto que sufrió su hermana menor, versión que circuló en redes sociales y que ameritó una enérgica respuesta de Pepe Aguilar contra creadores digitales, a quienes acusó de difundir noticias falsas.

Emiliano, contrario a otros videos, fue prudente y lejos de emitir una opinión, hizo un gesto de guardar silencio y optó por no hacer declaraciones públicas en torno a los rumores.

Además de sus tensiones con su padre, Emiliano Aguilar tuvo un intercambio de insultos con su cuñado Christian Nodal, quien lo habría contactado en privado para reclamar su actitud hacia la dinastía Aguilar.

Finalmente, Emiliano Aguilar concluyó su en vivo expresando que lanzará nuevos temas y que desearía hacer una colaboración con exponentes de diversos géneros musicales, como Peso Pluma, Cazzu y su prima, Majo Aguilar, de quien se dijo admirador por ganar terreno en la industria musical sin necesidad de estar inmersa en escándalos.

Anelíz Álvarez, madre de la
Anelíz Álvarez, madre de la familia Aguilar Álvarez, sufrió la pérdida de su padre (Foto: Instagram)

