Danna Paola revela el obsequio especial que le dio Shakira y confirma ‘junte’ con Belinda y Kenia Os

Danna compartió su emoción tras compartir escenario con la icónica Shakira, destacando la generosidad y el profesionalismo de la artista colombiana

Por Armando Guadarrama

Shakira subió a Danna al
Shakira subió a Danna al escenario como invitada especial durante la primera noche de su regreso al estadio GNP Seguros de México - crédito @shakira/INstagram

La confirmación de una colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os ha generado gran expectativa entre los seguidores de la música pop en México. La propia Danna compartió su entusiasmo al anunciar que las tres artistas están trabajando en un proyecto conjunto, del que aún no se han revelado detalles específicos, pero que promete sorprender al público.

El reciente encuentro de Danna con Shakira en la Ciudad de México marcó otro hito en su carrera. La cantante mexicana describió la experiencia como un sueño cumplido y expresó su gratitud por haber compartido el escenario con la artista colombiana.

Estuvo increíble, muy agradecida, muy bendecida y bueno, pues obviamente, compartir ese momento con Shaki en el escenario, que me haya dado la oportunidad de estar allí, al igual que a Beli, obviamente, es un placer y un sueño hecho realidad”, afirmó Danna al recordar el evento realizado en el estadio GNP.

Danna celebra su encuentro con
Danna celebra su encuentro con Shakira en la Ciudad de México como un sueño cumplido (Ocesa)

La intérprete también relató que tuvo la oportunidad de realizar dos pruebas de sonido junto a Shakira, lo que le permitió apreciar de cerca el profesionalismo de la estrella internacional. “Fue increíble, tuve la oportunidad de tener dos soundchecks con ella y, pues obviamente, el profesionalismo de Shaki es impresionante y le agradezco mucho también cómo me abrió las puertas de su escenario, su equipo, pues que reconozcan a nuestro hermoso talento mexicano en México y, pues estar en ese estadio increíble con toda esa gente, con tanto amor, fue increíble”, compartió Danna.

Además, la artista destacó la importancia de que figuras como Shakira continúen brindando oportunidades a talentos mexicanos en escenarios de gran relevancia.

Un artista como Shakira nos sigue abriendo las puertas y en un estadio tan importante en nuestro país, que la aman y la adoran, que ya somos hermanos, como ella decía”, reconoció Danna.

La cantante también reveló que recibió un obsequio especial de la barranquillera, aunque prefirió reservar los detalles más íntimos. “Fueron palabras que me quedaron en el corazón, que son para mí obviamente, pero que bueno, puedo compartir con mi gente, mi familia. Y hay cositas que uno prefiere quedarse en el corazón”, explicó Danna.

La cantante mexicana destaca el
La cantante mexicana destaca el profesionalismo de Shakira tras compartir escenario y pruebas de sonido (@danna/Instagram)

Respecto a la colaboración con Belinda y Kenia Os, Danna aclaró que el proyecto ya está en marcha y que la noticia fue consultada previamente con sus compañeras antes de hacerla pública.

Yo pregunté en el grupo si ya podía decir y ya puedo decir entonces porque yo dije: ‘No, pues ya dijimos, ya faltaba yo’, no había tenido la oportunidad de sentarme, bueno, de poderlo decir, pero sí estamos trabajando en algo juntas, no se lo esperan, estoy muy emocionada, la verdad, como bien dices, creo que este junte va a ser muy icónico y va a ser de las chicas superpoderosas, sé que lo van a disfrutar mucho y es todo lo que puedo decir”, anunció la cantante.

Danna, Belinda y Kenia Os
Danna, Belinda y Kenia Os confirman colaboración conjunta en la música pop mexicana (Instagram)

En otro momento, Danna agradeció públicamente el reconocimiento de Cazzu, quien elogió su talento en medio de la controversia que involucra a Christian Nodal y Belinda. “También la adoro, la respeto muchísimo y le mando muchos besos”, concluyó Danna.

