Tras críticas a Aarón Mercury en LCDLFM, internautas reviven videos donde Facundo asesina insectos y lo llaman ‘incongruente’

El internet no olvida y regresó para recordarle algunos momentos específicos al exhabitante. (Jesús Avilés / Infobae México)

El pasado domingo, 7 de septiembre, La Casa de los Famosos México 3 vivió la sexta gala de eliminación en donde el líder del cuarto día, Facundo, fue quien abandonó la casa. El golpe fue contundente para sus compañeros Dalílah, Shiky y ‘Guana’, pero en redes sociales los señalamientos por su posicionamiento en contra de Aarón Mercury hicieron estragos.

Durante las primeras semanas del reality dejó en claro que no era muy a fin con las figuras jóvenes, sobre todo con los provenientes de redes como TikTok, y atacó directamente a Mercury por la forma de generar su contenido.

No obstante, otro dato que llamó la atención fue que criticó la forma en la que el integrante del cuarto noche se relaciona con los insectos criticándolo y asegurando que este tipo de personas no deberían existir pues los insectos también son importantes.

“Quien no me termina de caer, quién sabe por qué, pero pues Aarón no. No me llevo chido, me caga que mate insectos. El otro día lo vi matando un escarabajo y a mí me caga esa gente, pienso que es gente que no solo no debería estar en esta casa sino que no debería estar en este mundo y como que ya cuando le agarras cierta adversidad a alguien ya no hay poder que te regrese o que te haga cambiar de opinión”, declaró el conductor durante su última semana dentro de la casa.

El irreverente conductor dejó en claro que no congenia con el joven creador de contenido. Crédito: LCDLFM

¿Facundo defensor de los insectos?

Tras sus declaraciones, internautas en redes sociales destacaron que era un argumento muy débil para arremeter contra Aarón y, pese a que los datos emitidos por él y por su novia, Delia García, donde aseguran que la extinción de las abejas derivaría, eventualmente, en la extinción de la raza humana son ciertos, para muchos fue una exageración.

En ese sentido, revivieron un video en donde se le puede ver al argentino junto a su pareja mientras se encontraban en una zona boscosa acompañados de otras personas. Sin embargo, en un momento una mujer grita por ayuda ya que varias abejas la están atacando, fue entonces cuando ambos comienzan a intentar aplastarlas, situación que, para muchos, contradice sus ataques a Mercury.

Usuarios en redes sociales evidenciaron la falta de coherencia de la pareja. Crédito: LCDLFM

Asimismo, surgió otro material en donde se le puede ver a Facundo al interior de lo que parece ser un camerino y mientras se encuentra hablando con la cámara cuando una mosca ingresa al lugar. Posteriormente, el famoso comienza a perseguirla e intenta matarla pese a que las moscas son inofensivas para el humano.

Usuarios en redes sociales evidenciaron la falta de coherencia del conductor. Crédito: LCDLFM

Ante ello, usuarios en redes comenzaron a señalar la incongruencia que tuvo con su compañero de reparto asegurando que se trata de acciones poco honestas:

“Mira nada más, bendito internet”.

“Siempre fue un pretexto nada más. Desde que entró la tenía contra Aarón”.

“Woooow amo Internet aquí no puede mentir y hacerse el que no mata ni una mosca. No inventes. ¡Qué hipócrita es!”.

“Yo recuerdo que en “incógnito” hizo un reto de sobrevivir como en una montaña y agarró a una serpiente y la mató azotandola en el suelo y ahora anda de hipócrita”.

“Ya puede dejar de existir en este mundo Facundo”.