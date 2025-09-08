Resultados Sorteo Zodiaco 1718 de la Lotería Nacional de este domingo 7 de septiembre

Conoce los resultados de la Lotería Nacional de este domingo 7 de septiembre. (Lotería Nacional)

El Sorteo Zodiaco es un juego tradicional de la Lotería Nacional, que se celebra todos los domingos a las 20:00 horas (hora local del centro de México) en el “Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional”, con un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie.

En esta edición del 7 de septiembre de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Zodiaco 1718, rinde homenaje a la Semana Nacional de Salud Pública (SNSP), la cual, será celebrada por primera vez.

La actividad de la SNSP abarcará todo el país con un enfoque en los grupos más vulnerables, impulsando medidas para crear entornos saludables, fomentar la educación sanitaria, detectar enfermedades de manera temprana y robustecer la participación comunitaria. Este despliegue adopta un formato integral, respaldado por la coordinación conjunta de organismos internacionales clave, incluidos OPS,OMS,UNICEF y diversas agencias de cooperación.

“La Semana Nacional de Salud Pública no es solo una jornada de actividades, es un llamado a la corresponsabilidad, a la cooperación entre niveles de gobierno, sectores sociales y actores internacionales. Es una oportunidad para consolidar una cultura de prevención y cuidado colectivo, donde la salud de cada persona sea una prioridad compartida”, señala la pagina oficial de la Lotería Nacional.

Todos los ganadores del Sorteo Zodiaco del domingo 7 de septiembre de 2025

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Capricornio 5192

Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Capricornio 7407

Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Piscis 1262

Premio de 176 mil pesos: Sagitario 4106

Premio de 176 mil pesos: Sagitario 9014

Premio de 88 mil pesos: Capricornio 3963

Premio de 88 mil pesos: Aries 0936

Premio de 61 mil 600 pesos: Géminis 3568

Premio de 61 mil 600 pesos: Sagitario 3245

Premio de 52 mil 800 pesos: Géminis 9947

Premio de 52 mil 800 pesos: Sagitario 9488

Premio de 44 mil pesos: Virgo 1209

Premio de 44 mil pesos: Acuario 3790

Premio de 44 mil pesos: Leo 9869

Premio de 35 mil 200 pesos: Libra 3188

Premio de 35 mil 200 pesos: Sagitario 8914

Premio de 35 mil 200 pesos: Tauro 6583

Premio de 26 mil 400 pesos: Libra 3224

Premio de 26 mil 400 pesos: Escorpión 3863

Premio de 26 mil 400 pesos: Escorpión 9822

Premio de 26 mil 400 pesos: Sagitario 9800

La estructura del Sorteo Zodiaco

Puedes participar en el Sorteo Zodiaco comprando un cachito de 20 MXN. (Cuartoscuro)

El sorteo celebrado cada semana, utiliza 120,000 números (billetes), que se encuentran numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Cada boleto de lotería se divide en 20 cachitos y el sorteo distribuye 24 millones 42 mil 600 pesos y está conformado por 22,622 premios, realizándose en una sola serie.

El costo por participar en el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional es de:

Cachito: $20 MXN

Serie (20 cachitos): $400 MXN

El premio mayor del Sorteo Zodiaco asciende a 7 millones de pesos al comprar la serie completa. Un solo cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos. En este sorteo, uno de cada cinco participantes resulta ganador.

El Sorteo Zodiaco otorga 20,799 reintegros distribuidos así: 10,800 corresponden a cachitos cuyo número finaliza igual que el premio mayor, independientemente del signo zodiacal y excluyendo boletos ya premiados; los 9,999 restantes se asignan a cachitos del mismo signo zodiacal que el premio mayor.

¿Cómo se puede cobrar un premio de la lotería?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

El ganador debe consultar si su billete electrónico recibió premio o reintegro verificando el número en la Lista Oficial de Premios disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional y la app de Broxel en la sección de números ganadores, o recibiendo notificación en su dispositivo móvil.

Para cobrar en la Ciudad de México, cualquier monto premiado o reintegro puede cobrarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

El trámite requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio no mayor a tres meses si la identificación carece de domicilio.

Cuando el premio es de $9,999.99 (Nueve mil novecientos noventa y nueve Pesos 99/100 M.N.) o menos, el pago se abona a la cuenta Broxel del ganador, aplicando una retención de impuestos del 7% (1% federal y 6% estatal). Si la cantidad supera los $9,999.99, el pago se realiza mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, descontando igual porcentaje de impuestos. El beneficiario recibe el cheque o efectivo, el original de la carta recibo con el detalle del premio y los impuestos retenidos, además de la devolución de su identificación y comprobante de domicilio.

Durante el cobro, es indispensable proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, identificación oficial, ocupación, teléfono, correo electrónico, país de origen, nacionalidad, país de residencia, entidad federativa, delegación o municipio, ciudad, colonia, código postal, calle, número exterior y número interior. Los datos personales se consideran confidenciales conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no pueden difundirse.