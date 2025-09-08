Esto dice la supuesta ‘tiradera’ de Emiliano Aguilar a Christian Nodal: “Abandonaste a tu hija”

La polémica canción atribuida a Emiliano Aguilar contra Christian Nodal desata debate en redes sociales (@nodal, @emiliano_aguilar.t, Instagram)

La controversia en torno a una supuesta canción de Emiliano Aguilar dirigida a Christian Nodal ha generado un intenso debate en redes sociales, donde usuarios han especulado sobre la autenticidad y el origen del tema titulado ‘No eres hombre’.

La pieza, que circula únicamente a través del canal de YouTube ‘La zona popular TV’, no se encuentra disponible en las plataformas digitales oficiales del primogénito de los Aguilar, lo que ha incrementado las dudas sobre su autoría.

El tema, que muchos internautas han bautizado como “Tiradera a Nodal”, contiene letras que aluden a un hombre que abandona a su hija para iniciar una relación con una mujer descrita como “muy celosa” y con “pompis de esponja”.

Usuarios cuestionan la autenticidad de 'No eres hombre', tema que circula solo en YouTube y no en canales oficiales (Foto: IG@emiliano_aguilar.t AFP)

Estas referencias han sido interpretadas como una crítica directa a Christian Nodal por su relación con Ángela Aguilar y su ruptura con Cazzu, madre de su hija. La canción incluye frases como “No vales ni ve…, cara de nopal, el barrio ni te respeta. Chompiras quemado, la Chimoltrufia te cela. Cuando quieras, en la calle resolvemos esta vuelta. Te apodan bien ca…, puro apodo de payaso. Mejor cállate, chaparro, no aguantas ni un put… Abandonaste a tu hija por las na… de esponjas. Eso no es de hombre, eso es de pura vergüenza”.

A pesar de que algunos usuarios han criticado la composición por la falta de rimas, la mayoría ha celebrado que la letra exprese lo que “la gente no se atreve a decir”. Sin embargo, la ausencia de promoción por parte de Emiliano Aguilar en sus redes sociales, donde suele anunciar sus proyectos musicales, ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad del sencillo.

Diversos internautas sostienen que la canción es apócrifa y que habría sido generada mediante Inteligencia Artificial, utilizando como base una pista real de Emiliano Aguilar.

Esta hipótesis ha cobrado fuerza ante la imposibilidad de encontrar el tema en los canales oficiales del artista y la proliferación de videos en redes sociales que emplean el audio para parodiar la supuesta reacción de Christian Nodal.

En una entrevista reciente concedida al programa Ventaneando, Emiliano Aguilar abordó el tema de la autenticidad en su música. El rapero afirmó que sus composiciones se inspiran en vivencias personales o en historias de personas cercanas, y consideró inapropiado interpretar algo que no ha experimentado.

La letra de la supuesta 'tiradera' a Nodal hace referencia a su relación con Ángela Aguilar y su ruptura con Cazzu (Especial Infobae: Jovani Pérez)

En sus palabras: “No importa qué talento tengas. Si eres una mala persona, eres una mala persona y vales ma… Nadie se quiere juntar contigo y nadie quiere hablar contigo. Puedes cantar, puedes ser el cantante más chido que hay en este universo, tener la voz de Dios, pero, si eres ma…, eres ma…, pero si eres mala onda, eres mala onda y la gente se va a dar cuenta”.

Aunque Emiliano Aguilar no mencionó explícitamente a Christian Nodal, muchos han interpretado sus declaraciones como una posible indirecta hacia su cuñado. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la existencia de una “tiradera” real dirigida a Nodal, y el propio cantante no ha emitido comentarios al respecto.