México

Así puedes detectar si un medicamento es falso o auténtico, según la COFEPRIS

Autoridades sanitarias destacan la importancia de revisar medidas de seguridad para prevenir la compra de medicinas apócrifas

Por Joshua Espinosa

Guardar
Prestar atención a precios inusualmente
Prestar atención a precios inusualmente bajos es clave para detectar medicamentos falsificados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comercialización de medicamentos falsificados representa un desafío creciente para la salud pública, tanto en México como a nivel mundial. Ante esta problemática, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a través de información compartida por la comisionada federal Armida Zúñiga Estrada, ha alertado a la ciudadanía sobre la importancia de identificar productos ilegales para evitar riesgos graves.

Uno de los principales mecanismos de detección recomendados por COFEPRIS es prestar atención a los precios mostrados en los puntos de venta. Cuando un medicamento es ofertado a un valor considerablemente menor que el habitual en farmacias reconocidas, se recomienda actuar con desconfianza. Una reducción drástica en el precio suele asociarse a productos de dudosa procedencia, fabricados sin cumplir los estándares exigidos para asegurar su eficacia y seguridad.

Otra medida fundamental es inspeccionar cuidadosamente el empaque y el etiquetado. La presencia de etiquetas adhesivas superpuestas sobre el envase original puede ocultar información relevante o modificar la identidad del producto, lo cual constituye una de las principales estrategias de engaño. Un medicamento auténtico debe contar con la información impresa directamente sobre el producto, donde la composición, dosis, fechas de caducidad y número de lote estén claramente visibles y legibles.

Modificaciones en la vía de
Modificaciones en la vía de administración pueden indicar falsificación y representar riesgos para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado físico del envase también puede revelar irregularidades. Un empaque dañado, con signos de manipulación, rasgaduras, desgaste excesivo o mala impresión, sugiere que el medicamento pudo haber sido extraído, reemplazado o almacenado en condiciones inadecuadas. Además, variaciones en la forma, tamaño o color del medicamento respecto a versiones anteriores o a la imagen promovida por el laboratorio original representan riesgos elevados.

Una recomendación prioritaria de la autoridad de control sanitario es revisar los sellos de seguridad. Los medicamentos auténticos casi siempre incluyen mecanismos adicionales como sellos inviolables, etiquetas de holograma o sistemas de protección que garantizan que el producto ha llegado a manos del consumidor sin haber sido abierto antes. Si estos sellos faltan, están rotos o presentan irregularidades, aumenta la probabilidad de que el producto haya sido adulterado.

Verificar la congruencia en la nomenclatura del lote forma parte del protocolo de identificación. COFEPRIS especifica que este número, acompañado de la fecha de caducidad, debe coincidir en todos los componentes: la caja externa, el blister interno o el frasco, y cualquier otro empaque secundario. Desajustes en esta información pueden indicar reconstrucción o ensamblaje irregular, factores asociados a la falsificación.

El estado físico del envase
El estado físico del envase y la congruencia en la nomenclatura del lote son señales para detectar productos adulterados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto menos conocido, pero no menos importante, es la presencia de modificaciones en la vía de administración. En algunas falsificaciones se ha detectado que un medicamento originalmente diseñado para ser administrado de cierta manera se ofrece para aplicarse por otras rutas, lo cual puede tener consecuencias perjudiciales y carecer de justificación médica o científica.

Finalmente, COFEPRIS sugiere a la población que ante cualquier anomalía detectada, se realice de inmediato una denuncia sanitaria a las autoridades, la cual puede realizarse en línea.

Temas Relacionados

Medicamentos falsificadosCOFEPRISFarmaciasMedicinasSaludmexico-noticias

Más Noticias

Gaba: el suplemento poco conocido que reduce la ansiedad y combate el estrés

Su acción en el sistema nervioso puede ayudar a relajar la mente

Gaba: el suplemento poco conocido

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, defiende al cantante y explota contra Emiliano Aguilar: “Dedícate a trabajar”

La hija de Flor Silvestre sorprendió al intervenir en la discusión familiar, ganándose tanto el apoyo como las críticas de los seguidores de la familia Aguilar

Marcela Rubiales, hermana de Pepe

Claudia Sheinbaum celebra jornada democrática en Argentina

La presidenta de México destacó las elecciones de este país de Latinoamérica como “derechos de los pueblos”

Claudia Sheinbaum celebra jornada democrática

El Partido Verde asegura que seguirá la alianza con Sheinbaum y Morena

“Nuestro partido es, y seguirá siendo, un aliado de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó Castrejón

El Partido Verde asegura que

Por esta razón deberías comer ajo todos los días

Este alimento es ampliamente valorado tanto por sus propiedades culinarias como por sus beneficios para la salud

Por esta razón deberías comer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos sujetos con casi

Caen dos sujetos con casi 300 millones de pesos en metanfetamina en bolsas de “residuos peligrosos” en Sonora

Hallan muerto a Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, implicado en red de huachicol

Descubren arsenal y fauna protegida en propiedad presuntamente ligada a “El Mamado”, figura clave de La Barredora en Tabasco

Golpe de la Semar a Los Mayos por más de 6 mil mdp tras desmantelamiento de narcolaboratorios de metanfetamina en Durango

Vinculan a proceso a célula del CJNG tras operativos simultáneos, arsenal incautado y el arresto de El Cachorro

ENTRETENIMIENTO

Marcela Rubiales, hermana de Pepe

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, defiende al cantante y explota contra Emiliano Aguilar: “Dedícate a trabajar”

Guillermo del Toro habla de su nuevo estilo de vida tras perder 80 kilos: “Bajarle a los tacos”

¿Septiemble? los mejores memes que dejó el temblor de 5.2 que sorprendió a CDMX

Pepillo Origel enfurece ante supuestos maltratos a Silvia Pinal en sus últimos meses: “Lo vas a pagar”

Nicky Jam y Remmy Valenzuela darán el Grito de Independencia en esta alcaldía de CDMX

DEPORTES

A esto se dedicará Canelo

A esto se dedicará Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo para ayudar a jóvenes peleadores

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido