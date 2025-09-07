Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

(Foto: REUTERS/Jose Betanzos)

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron agredidos por sujetos armados cuando se encontraban en el municipio de Genaro Codina en el estado de Zacatecas.

De acuerdo con la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad del Estado, los hechos ocurrieron la tarde de este sábado cuando los militares se desplazaban sobre la carretera que conduce a la comunidad de Chilitas al Tepetate.

Tras el reporte de la agresión, fueron movilizados al sitio elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) y de la Guardia Nacional (GN).

Luego de repeler el ataque armado, las fuerzas de seguridad lograron detener a dos de los agresores, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Como resultado del enfrentamiento no se reportó ningún elemento de seguridad lesionado.

(Foto: VOCERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ZACATECAS)

Autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la zona para garantizar la seguridad de la población.

Un hecho similar ocurrió el pasado 17 de junio, cuando policías estatales y civiles armados se enfrentaron a tiros en el municipio de Villanueva, el cual dejó como saldo 13 agresores abatidos.

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, detalló que la agresión ocurrió cuando elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) realizaban un operativo de seguridad en la región y un comando armado abrió fuego en su contra.

Medios locales señalaron que el intercambio de balas comenzó alrededor de las 14:00 horas en la comunidad de La Encarnación, y se prolongó por la tarde durante varias horas.

Los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) fueron atacados a tiros, de acuerdo con el secretario General de Gobierno del estado. Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro

El reporte indicó que al menos 13 agresores fueron abatidos y ningún elemento de la policía resultó herido o muerto.

Cinco días antes fueron inauguradas las instalaciones de la Guardia Nacional (GN) por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno en los municipios de Fresnillo y Villanueva debido a sus altos índices de hechos violentos.

Como parte de las acciones implementadas en materia de seguridad, el gobierno presentó un robot cuadrúpedo armado con un fusil de asalto destinado a reforzar la vigilancia y el combate al crimen organizado.

“Este puede estar con un arma y accionarla a distancia. Puede entrar a una casa o a una cueva, a algún lugar a rescatar a alguna persona. Puede neutralizar grupos“, detalló el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral.

Este dispositivo cuadrúpedo de 60 kilogramos puede caminar hasta cuatro horas continuas con una carga de 20 kilogramos y puede soportar temperaturas entre -20 y 55 grados centígrados. (FOTO: X:@DavidMonrealA)

De manera paralela, se inauguró la primera etapa del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), el cual busca funcionar como un “cerebro de inteligencia”.