Tercer caso en 20 días: de nuevo, hallan a recién nacida abandonada en Gustavo A. Madero

Elementos de la SSC brindaron calor y resguardo a la recién nacida hallada en la colonia Industrial. (SSC)

Una bebé recién nacida fue localizada abandonada en las calles de la colonia Industrial, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. El hallazgo fue realizado por un ciudadano que circulaba en bicicleta y escuchó el llanto de la menor.

El hombre alertó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes se trasladaron al cruce de la calle Euzkaro y calzada de Los Misterios. En el sitio encontraron a la bebé envuelta en una chamarra roja con manchas de sangre.

De inmediato, los policías solicitaron apoyo de los servicios de emergencia y, mientras llegaban los paramédicos, uno de los agentes cargó a la menor para protegerla del frío y reconfortarla.

Los paramédicos que arribaron al lugar evaluaron a la recién nacida y confirmaron que tenía aproximadamente 25 semanas de gestación, además de síndrome de dificultad respiratoria y riesgo de sepsis por parto. Fue trasladada al área de trauma de choque de un hospital, donde se reporta en estado grave, pero estable.

Actualmente, autoridades revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para ubicar a los padres o responsables del abandono.

En menos de 20 días, tres casos de abandono de bebés han sido reportados en la Ciudad de México. (X @SSC_CDMX)

Antecedentes recientes de abandono de menores en CDMX

Este es el tercer caso de abandono de bebés en la capital en los últimos 20 días.

El 25 de agosto, una bebé de pocos días de nacida fue hallada en los baños de la estación UAM Iztapalapa de la Línea 8 del Metro. Policías de la SSC fueron alertados por el llanto de la menor y la trasladaron de urgencia a un hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, la bebé falleció días después.

Un día antes, el 24 de agosto, otro bebé de cuatro meses de nacido fue abandonado en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Elementos de seguridad localizaron al menor envuelto en una frazada sobre una banqueta y lo trasladaron a recibir atención médica.

Las cámaras de vigilancia permitieron identificar a una pareja presuntamente responsable, quienes fueron detenidos, liberados por orden judicial y posteriormente reaprehendidos. Ambos fueron vinculados a proceso por abandono de persona incapaz de valerse por sí misma.

Los casos han generado investigaciones por parte de las autoridades capitalinas para reforzar los protocolos de protección a menores y localizar a los responsables de estos actos.