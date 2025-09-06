México

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Ometepec, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Por Infobae Noticias

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Ometepec. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Ometepec ubicado en Guerrero.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 16:18 de este 6 de septiembre a 15 km al suroeste del municipio y tuvo una profundidad de 15.4 km.

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 16.564 grados de latitud y -98.483 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Cómo hacer una mochila de la vida?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: Se registra sismo de 4.1 en Petatlan, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se

Cómo preparar un jugo de mango con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida es refrescante e ideal para tomar después de una rutina de pesas en el gimnasio

Cómo preparar un jugo de

Piden incrementar pena de prisión a quien arroje explosivos desde drones, transporte drogas o los manufacture

La iniciativa fue lanzada por el diputado López Hernández del PVEM para endurecer las sanciones en el uso de estos artefactos por el narco

Piden incrementar pena de prisión

Odalys Ramírez niega una supuesta rivalidad con Ninel Conde tras incómodo comentario en La Casa de los Famosos 3

La ex habitante protagonizó un tenso momento con la conductora durante una de las galas del reality show 24/7

Odalys Ramírez niega una supuesta

Atrapan a 15 en Zacatecas por presunta trata de personas en hoteles; van varias mujeres rescatadas

Los operativos fueron llevados a cabo luego de recibir denuncias anónimas por parte de vecinos de las localidades

Atrapan a 15 en Zacatecas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atrapan a 15 en Zacatecas

Atrapan a 15 en Zacatecas por presunta trata de personas en hoteles; van varias mujeres rescatadas

Repatrian a México a Jesús Muñoz, hombre deportado por EEUU a Sudán del Sur

Aseguran siete bodegas de precursores químicos y un narcolaboratorio inactivo en zona centro de Sinaloa

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

Hallan con vida al síndico de Aguaruto tras cinco días desaparecido

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Marianne Gonzaga reacciona a las comparaciones con Fofo Márquez: “Agradezco haber tenido 17 años”

“En el Camino”, del director mexicano David Pablos, gana como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 6 de septiembre?

DEPORTES

Óscar Valdez vs Ricky Medina:

Óscar Valdez vs Ricky Medina: dónde y a qué hora ver pelea hoy en vivo

Chivas vs León: esta es la única forma de ver el partido amistoso del domingo 7 de septiembre

Charros de Jalisco gana a Sultanes de Monterrey y se clasifica a la Serie del Rey

¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego entre Los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche?

Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño