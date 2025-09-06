México

“Siempre ha estado ahí”: Valentina Gilabert confronta a Adela Micha tras polémicos comentarios sobre José Said

La joven habló sobre el ataque que sufrió a manos de Marianne Gonzaga

Por Zurisaddai González

(LA Saga)
(LA Saga)

La relación de Valentina Gilabert con José Said se vio envuelta en polémica luego de la entrevista que tuvo con Adela Micha en el canal de YouTube de La Saga.

Durante la conversación, la periodista sugirió que José podría tener alguna responsabilidad en el ataque que Valentina sufrió presuntamente a manos de Marianne Gonzaga, lo que provocó una reacción inmediata de la joven.

Confrontación de Valentina Gilabert con Adela Micha

Todo comenzó cuando Adela le preguntó a Valentina si aún estaba en una relación con José Said. A esto, ella mencionó que sí y la conductora comentó:

"¿Y cómo se ha portado? Y... ¿Cómo han sido estos meses, no? Porque, pues un poco, pues si no es el, el culpable, de alguna manera es el responsable de que te haya pasado esto, ¿no?“.

Valentina aclaró con firmeza lo siguiente:

(Jesús Avilés/Infobae)
(Jesús Avilés/Infobae)

“La verdad es que uno se ha portado increíble. O sea, no, no me ha dejado ni un solo minuto, siempre ha estado ahí apoyándome en todo lo que hago. Todo el tiempo, todos los días en el hospital (...) la verdad es que no lo hago responsable ni creo que sea el culpable de lo que me pasa”.

Ante las insistentes insinuaciones de Adela Micha sobre la responsabilidad de José, Valentina mantuvo su posición:

“O sea, no creo que en lo absoluto (él sea culpable del ataque) desde cualquier punto de vista”, dijo.

A esto, Adela respondió: “Me refiero a que él es un poco el foco del problema, ¿no? Evidentemente por eso no dije ‘el culpable’ (...) el, la discordia, digamos entre todas las amigas y las mujeres“.

Pero Gilabert no cedió:

“Sí. Pero, pero sí ha sido muy lindo, la verdad”.

(Jesús Avilés/Infobae)
(Jesús Avilés/Infobae)

La confrontación demostró que Valentina no estaba dispuesta a permitir que se cuestionara la integridad y apoyo de José, destacando que su pareja ha sido fundamental en su recuperación y acompañamiento durante la hospitalización y el proceso legal.

En otro momento de la conversación Valentina enfatizó que José ha tenido un comportamiento ejemplar:

“Todo el tiempo, todos los días en el hospital. De hecho era la única persona que podía entrar a terapia intensiva a verme”.

