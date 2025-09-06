México

Repatrian a México a Jesús Muñoz, hombre deportado por EEUU a Sudán del Sur

El mexicano fue condenado a cadena perpetua por homicidio y enviado a África junto a siete personas de distintas nacionalidades

Por Ale Huitron

Guardar
Foto: DHS
Foto: DHS

Jesús Muñoz Gutiérrez fue repatriado a México luego de ser deportado por los Estados Unidos a Sudán del Sur junto a siete personas de distintas nacionalidades condenadas en ese país por delitos graves como asesinato y violación.

El mexicano fue detenido el 12 de mayo pasado y posteriormente declarado culpable de asesinato en segundo grado, lo que le valió una sentencia de cadena perpetua.

Tras arribar en un paquete de ocho personas al país africano el pasado 5 de julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur informó que este sábado 6 de septiembre, es decir dos meses después, Jesús Muñoz Gutiérrez fue repatriado de manera “exitosa”.

A través de un comunicado, el Ministerio detalló que la repatriación se llevó a cabo de manera conjunta con el Gobierno de México en pleno cumplimiento del derecho internacional, los cuerdos bilaterales y los protocolos diplomáticos.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional se complace en anunciar la exitosa repatriación del Sr. J. Jesús Muñoz Gutiérrez, ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos, a su país de origen el día de hoy, 6 de septiembre de 2025″, detalla el documento.

Foto: @DHSgov
Foto: @DHSgov

Este sábado se llevó a cabo una reunión bilateral entre el Honorable Ministro Embajador Monday Semaya K. Kumba y el S.E. Alejandro Ives Estivill Castro, Embajador Designado ante Sudán del Sur con sede en Addis Abeba, quien presentó una copia de su carta de nombramiento y discutió temas de interés mutuo.

La repatriación del mexicano se dio bajo custodia de Estivill Castro y bajo los acuerdos establecidos entre ambos gobiernos.

“El Ministerio expresa su sincero agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por su cooperación y participación constructiva a lo largo de este proceso, lo que garantizó una transferencia fluida y ordenada en consonancia con el respeto mutuo y las normas internacionales”, detalló el Ministerio.

El Gobierno de Sudán del Sur afirmó que el mexicano fue tratado con respeto a su dignidad humana y a sus derechos fundamentales durante su estancia temporal en el país. Además, señaló que México proporcionó una garantía formal asegurando que Jesús Muñoz “no será sometido a tortura, tratos inhumanos o degradantes, ni a enjuiciamiento indebido a su regreso”.

Jesús Muñoz Gutiérrez, un migrante
Jesús Muñoz Gutiérrez, un migrante mexicano deportado hace meses por Estados Unidos a Sudán del Sur como parte de una serie de medidas contra la inmigración ilegal, es repatriado a su país de origen en el Aeropuerto de Yuba, en Sudán del Sur, el sábado 6 de septiembre de 2025. (AP Foto/Deng Machol)

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló en mayo pasado que Estados Unidos no había informado a su gobierno de la deportación del mexicano a Sudán del Sur, por lo que se encontraban verificando en qué parte del país se encontraba para verificar si quería ser repatriado.

Temas Relacionados

Jesús Muñozrepatriación a Méxicomexicano deportado por EEUUSudán del SurNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Ometepec, Guerrero

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

Popocatépetl registró 34 exhalaciones en las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 34 exhalaciones en

Charros de Jalisco gana a Sultanes de Monterrey y se clasifica a la Serie del Rey

El equipo de la perla tapatía esperan al ganador entre los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche

Charros de Jalisco gana a

Estudiante de la UAEM cuestiona a Noroña durante foro: “¿Dónde queda la austeridad?”

El senador de Morena retó a probar los dichos por los que es acusado, además, acusó a Lilly Téllez de “traidora a la patria”

Estudiante de la UAEM cuestiona

Temblor en México hoy: Se registra sismo de 4.2 en Ometepec, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran siete bodegas de precursores

Aseguran siete bodegas de precursores químicos y un narcolaboratorio inactivo en zona centro de Sinaloa

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

Hallan con vida al síndico de Aguaruto tras cinco días desaparecido

Caen nueve presuntos miembros del CJNG por extorsiones y venta de drogas en distintos puntos del Edomex

Gobierno de México pondrá “especial atención” en personal de seguridad tras control de cárteles en cárceles mexicanas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 6 de septiembre?

Manuel Mijares deja de lado los rumores sobre su salud y comparte emotivo video

Alejandro Fernández cancela conciertos por una grave enfermedad: ¿Cuál es su estado de salud?

DEPORTES

¿Dónde y a qué hora

¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego entre Los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche?

Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño

Esta fue la sanción que recibió Sergio Busquets por golpear al mexicano Obed Vargas en la final de Leagues Cup

WWE confunde a L.A. Park con La Nueva Parka en anuncio de Worlds Collide: Las Vegas, y provoca burlas en redes

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México, Worlds Collide: Las Vegas 2025, el evento de WWE y AAA