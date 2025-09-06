Reconocen a reclusos de penales en concurso de arte impulsado por el Gobierno de México

El objetivo central de la iniciativa fue ofrecer a las personas privadas de la libertad un espacio para canalizar sus experiencias y emociones mediante el arte. (FOTO: Gobierno de México)

La creatividad y el arte se convirtieron en protagonistas dentro de los muros penitenciarios de México, donde 486 personas privadas de la libertad recibieron reconocimiento por su talento en la vigésima novena edición del Concurso Nacional de Dibujo “David Alfaro Siqueiros” donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) encabezaron la ceremonia de premiación el pasado 5 de septiembre, destacando la importancia de este certamen como herramienta para la reinserción social y la expresión artística en los centros penitenciarios del país.

El evento, organizado por la SSPC a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), contó con la colaboración de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Coordinación Nacional de Artes Visuales.

El objetivo central de la iniciativa fue ofrecer a las personas privadas de la libertad un espacio para canalizar sus experiencias y emociones mediante el arte, contribuyendo así a su proceso de reintegración social.

La participación en esta edición del concurso abarcó 12 Centros Federales de Reinserción Social, con 135 concursantes, y 103 centros penitenciarios de 27 entidades federativas, donde 351 personas presentaron sus obras.

Los dibujos, realizados con diversas técnicas, reflejaron la sensibilidad y las vivencias de los participantes, quienes encontraron en el arte una vía para el aprendizaje y la transformación personal.

Obras ganadoras del concurso artístico

El primer lugar fue otorgado a la obra “Mi mente creadora”, proveniente del Centro de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato.

Durante la ceremonia el titular del PRS subrayó el valor del esfuerzo y la creatividad de los participantes, señalando que el dibujo les permite descubrir nuevas formas de expresión y aprendizaje. (FOTO: Gobierno de México)

El segundo puesto correspondió a “Estados de Ánimo”, del Centro Penitenciario de Reinserción Social No. 2 “Villa de Etla”, Oaxaca, mientras que el tercer lugar recayó en “Abrigo Polilla”, del Centro Federal de Reinserción Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”.

Además, el jurado concedió cinco menciones honoríficas a piezas destacadas de los sistemas penitenciarios de Michoacán, Durango, Sinaloa, Oaxaca y Jalisco, en reconocimiento a su calidad artística y fuerza expresiva.

Durante la ceremonia, Jacobo Olaf Rodríguez García, titular del PRS, subrayó el valor del esfuerzo y la creatividad de los participantes, señalando que el dibujo les permite descubrir nuevas formas de expresión y aprendizaje, elementos fundamentales para la transformación personal.

“La premiación del concurso que hoy nos refrenda con ustedes el compromiso interinstitucional con los principios de reinserción social; el respeto a los derechos humanos, el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte”, enfatizó Rodríguez García.

El concurso, además de reconocer el talento artístico, busca impulsar la educación y el desarrollo personal dentro del sistema penitenciario. (FOTO: Gobierno de México)

Parámetros considerados en el concurso

El proceso de selección de las obras estuvo a cargo de un jurado integrado por especialistas de la Coordinación Nacional de Artes Visuales del INBAL. Los criterios de evaluación incluyeron originalidad, calidad técnica, creatividad y propuesta estética, con el propósito de distinguir aquellas piezas que aportan significativamente al ámbito de las artes visuales.

La SSPC reiteró que este tipo de actividades culturales forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la reinserción social, el respeto a los derechos humanos y la capacitación de las personas privadas de la libertad.

El concurso, además de reconocer el talento artístico, busca impulsar la educación y el desarrollo personal dentro del sistema penitenciario.

A través de iniciativas como el Concurso Nacional de Dibujo “David Alfaro Siqueiros”, la SSPC y el INBAL mantienen su compromiso de abrir espacios para la expresión artística y cultural, contribuyendo a que las personas privadas de la libertad encuentren nuevas oportunidades para su integración social.