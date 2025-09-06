México

Kevin Costner visita México y conmueve a estudiantes promesa: “El fracaso no importa si intentaste con sinceridad”

El multipremiado artista sorprendió con historias personales y exhortó a los jóvenes a perseguir sus sueños y aprender de la historia, de su país y de sus seres queridos, lejos de las redes sociales

Por Luis Angel H Mora

Actor Kevin Costner speaks during
Actor Kevin Costner speaks during the Fundacion Telmex "Mexico Siglo XXI" (Telmex Foundation Mexico XXI Century) event in Mexico City, Mexico, September 5, 2025. REUTERS/Henry Romero

Kevin Costner compartió en el Auditorio Nacional un mensaje de autoconocimiento y honestidad con más de 10 mil jóvenes becarios, a quienes animó a definir su propio camino más allá de la fama o la profesión.

El multipremiado actor y director estadounidense, conocido por producciones como Yellowstone o Danza con lobos, participó en el evento “México Siglo XXI: Mentes que Iluminan el Futuro”, organizado por la Fundación Telmex.

A sus 70 años, Costner acudió a la cita en la Ciudad de México dispuesto a hablar de algo más que su trayectoria. Su charla se enfocó en el valor de encontrar un sentido genuino a la vida.

“Ya no pienso tanto en ello, sino en poder definir cómo será la segunda parte de mi vida. A veces ustedes (la gente) me confunden, porque dicen ‘oye, vas bien, ¿por qué tendrías que cambiar?’. Y no tengo que ser actor si no quiero serlo. Uno tiene una sola vida y hay que aprovecharla al máximo”, explicó.

Durante su ponencia, el actor de El guardaespaldas destacó que el cine lo formó fuera y dentro de los sets, enseñándole valores y ejemplos de conducta que aún hoy defiende.

Habló abiertamente sobre sus inicios y el largo proceso que vivió hasta encontrar su vocación, compartiendo que fue un estudiante con dificultades y probó distintos oficios antes de decidir su camino.

De joven no sabía qué quería hacer. Siempre tuve envidia de la gente que sabía exactamente lo que quería hacer, pero yo no fui tan inteligente. Yo nunca fui un buen estudiante, pero sabía que tenía que encontrarme a mí mismo. Trabajé en botes de pesca, manejé camiones, en mantenimiento de casas. Era rudo, pero no sabía lo que quería mi corazón”, dijo el actor.

El intérprete relató cómo, gracias a la influencia del séptimo arte, aprendió lecciones fundamentales: “Las películas me ayudaron a aprender cómo comportarme. Vi personajes que no ganaban, pero defendían lo que creían y yo sabía que quería ser como ellos”. Costner dejó en claro que la actuación, para él, es un ejercicio de honestidad: “Ser actor es escuchar el latido de su corazón. Tienen que encontrarse a sí mismos”.

El actor de Talentos ocultos y ganador de dos premios Oscar enfatizó que en su vida han contado tanto sus logros profesionales, como sus relaciones personales y familiares.

“Mucha gente piensa que sólo soy actor y director, pero no es así, soy padre, he estado casado dos veces, tengo hijos... Alguna vez alguien me preguntó que, cuando hiciera la transición (morir), qué pondría en mi tumba. Fue una pregunta difícil, no sabía qué responder, y después de reflexionar mucho, creo que sería algo sencillo: ‘además de mi vida, hice películas’”, dijo.

Costner rompió la formalidad del encuentro al recordar su primer empleo en la industria audiovisual, donde ganó $3.25 dólares estadounidenses por hora, convencido de que hacía lo que amaba, sin importar las comparaciones con sus antiguos compañeros.

“Como (Hernán) Cortés quemé los barcos y dije: ‘quiero ser actor’. Los amigos que estudiaron conmigo ganaban muchísimo más, habían comprado su primera casa y estrenaban auto. Yo apenas estaba esperando mi primera entrevista. Pero finalmente llegó mi oportunidad”, relató.

Ya con la audiencia cautivada, contó su experiencia en Yellowstone y la importancia de no dejarse influenciar por opiniones externas, ni por managers que sólo toman en cuenta proyectos masivos.

“Nadie pensó que (Yellowstone) sería exitosa y yo no escuché a nadie; no escuché lo que decían los estudios o que me decían ‘haz esto o lo otro’. Cuando leí el guion dije ‘esto podría ser algo bueno’ y siempre es importante saber eso, escucharlo, no lo que los demás piensen”, aseguró el interprete.

Al abordar cómo vive el presente, el actor reiteró su distancia respecto a las redes sociales y la fama digital. Explicó que no necesita leer noticias sobre sí mismo, no porque no pretenda aprender de las críticas constructivas, pero en general todo ahora se torna en el humor y el clic fácil.

“Ésta es una época (de redes sociales) maravillosa, pero deben leer más libros, escuchar música, ver documentales, aprendan de la historia, de su país, quién lo formó, la gente que vive hoy”, pidió a los estudiantes en el Auditorio.

El evento, organizado por la Fundación Telmex, reunió a estudiantes de alto rendimiento para escuchar a figuras que han sobresalido por su liderazgo. Costner complementó la jornada con un consejo final, recibiendo una ovación del público.

“El fracaso no importa si uno intentó con sinceridad”.

Al despedirse, animó a los asistentes: “Cometan errores, vivan en grande, sueñen alto y manténganse cerca de quienes aman”.

