México

“En el Camino”, del director mexicano David Pablos, gana como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia

México estuvo presente con propuestas que van desde la ciencia ficción hasta los documentales históricos

Por Jazmín González

Guardar
David Pablos compartió que la
David Pablos compartió que la idea del filme surgió cuando conoció el mundo de los traileros. REUTERS/Yara Nardi

El director mexicano David Pablos, de la mano de la película “En el Camino”, ganó como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia.

El filme muestra la historia de un romance homosexual en el mundo de los camioneros. Al recibir el galardón en el Cine de Lido veneciano, Pablos agradeció el apoyo, pasión y compromiso de su equipo.

“Esta película viene de un lugar muy personal y es muy bonito ver que conecta con otras personas”, expresó el cineasta.

En el escenario lo acompañó Inna Payan, una de las productoras de la película, quien mencionó el nombre de Diego Luna al agradecer el trabajo de los coproductores del proyecto.

“En el Camino”, del director
“En el Camino”, del director mexicano David Pablos, gana como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia. REUTERS/Yara Nardi

“En el Camino”, una historia inspirada en el mundo de los camioneros

Después de recoger el galardon en el Cine de Lido veneciano, David Pablos acudió a una rueda de prensa en la que compartió cómo surgió la idea del filme tras acercarse al mundo de los traileros.

“Me enamora la vida nómada, la sociabilidad en la carretera y todo lo que implica en México, donde los horarios de trabajo no están regulados, hay abusos de sustancias, es un contexto que no había sido retratado en pantalla”, reveló.

Además de los trabajos no regulados, la película plantea la historia de amor de dos hombres en el “contexto menos adecuado”.

Cabe mencionar que antes de llegar a la ceremonia de premios de Venecia, el filme también fue distinguido en la víspera con el ‘Queer Lion’, un galardon colateral de la Mostra que reconoce a las mejores obras con temática homosexual.

De qué trata “En el camino”, película del director mexicano David Pablos

David Pablos detalló en una entrevista concedida a la agencia AFP que la motivación de la película surge de “la búsqueda del padre” y que en ella se muestra “un joven que quiere sanar una herida personal profunda a través de encuentros sexuales en cachimbas”, los espacios donde los camioneros mexicanos hacen pausas durante sus trayectos.

La historia explora el vínculo entre un joven que escapa de su pasado (papel que interpreta Víctor Prieto) y un camionero, encarnado por Osvaldo Sánchez, quien lo auxilia, todo bajo el trasfondo de la violencia que golpea el norte de México.

A partir de este vínculo, surge una cercanía inesperada que se desarrolla en un entorno dominado por la testosterona, transformando el trayecto compartido en una travesía donde afloran las heridas pasadas y crece la amenaza.

Temas Relacionados

David PablosEn el CaminoFestival de Veneciamejor película de Horizontesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Atrapan a 15 en Zacatecas por presunta trata de personas en hoteles; van varias mujeres rescatadas

Los operativos fueron llevados a cabo luego de recibir denuncias anónimas por parte de vecinos de las localidades

Atrapan a 15 en Zacatecas

Óscar Valdez vs Ricky Medina: dónde y a qué hora ver pelea hoy en vivo

El sonorense volverá al ring luego de haber perdido contra el Vaquero Navarrete el año pasado

Óscar Valdez vs Ricky Medina:

Alfonso Durazo destaca al gabinete de Sheinbaum, más de 500 mil sonorenses acceden a programas sociales

La mandataria confirmó el impulso de un programa ganadero en el que invertirán más de 800 mil pesos

Alfonso Durazo destaca al gabinete

Estos son los riesgos de tomar vitaminas

Organismos internacionales insisten en priorizar alimentos variados

Estos son los riesgos de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Minuto a minuto al interior del reality show

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atrapan a 15 en Zacatecas

Atrapan a 15 en Zacatecas por presunta trata de personas en hoteles; van varias mujeres rescatadas

Repatrian a México a Jesús Muñoz, hombre deportado por EEUU a Sudán del Sur

Aseguran siete bodegas de precursores químicos y un narcolaboratorio inactivo en zona centro de Sinaloa

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

Hallan con vida al síndico de Aguaruto tras cinco días desaparecido

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Marianne Gonzaga reacciona a las comparaciones con Fofo Márquez: “Agradezco haber tenido 17 años”

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 6 de septiembre?

Manuel Mijares deja de lado los rumores sobre su salud y comparte emotivo video

DEPORTES

Óscar Valdez vs Ricky Medina:

Óscar Valdez vs Ricky Medina: dónde y a qué hora ver pelea hoy en vivo

Chivas vs León: esta es la única forma de ver el partido amistoso del domingo 7 de septiembre

Charros de Jalisco gana a Sultanes de Monterrey y se clasifica a la Serie del Rey

¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego entre Los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche?

Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño