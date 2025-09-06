“En el Camino”, del director mexicano David Pablos, gana como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia

David Pablos compartió que la idea del filme surgió cuando conoció el mundo de los traileros. REUTERS/Yara Nardi

El director mexicano David Pablos, de la mano de la película “En el Camino”, ganó como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia.

El filme muestra la historia de un romance homosexual en el mundo de los camioneros. Al recibir el galardón en el Cine de Lido veneciano, Pablos agradeció el apoyo, pasión y compromiso de su equipo.

“Esta película viene de un lugar muy personal y es muy bonito ver que conecta con otras personas”, expresó el cineasta.

En el escenario lo acompañó Inna Payan, una de las productoras de la película, quien mencionó el nombre de Diego Luna al agradecer el trabajo de los coproductores del proyecto.

“En el Camino”, una historia inspirada en el mundo de los camioneros

Después de recoger el galardon en el Cine de Lido veneciano, David Pablos acudió a una rueda de prensa en la que compartió cómo surgió la idea del filme tras acercarse al mundo de los traileros.

“Me enamora la vida nómada, la sociabilidad en la carretera y todo lo que implica en México, donde los horarios de trabajo no están regulados, hay abusos de sustancias, es un contexto que no había sido retratado en pantalla”, reveló.

Además de los trabajos no regulados, la película plantea la historia de amor de dos hombres en el “contexto menos adecuado”.

Cabe mencionar que antes de llegar a la ceremonia de premios de Venecia, el filme también fue distinguido en la víspera con el ‘Queer Lion’, un galardon colateral de la Mostra que reconoce a las mejores obras con temática homosexual.

De qué trata “En el camino”, película del director mexicano David Pablos

David Pablos detalló en una entrevista concedida a la agencia AFP que la motivación de la película surge de “la búsqueda del padre” y que en ella se muestra “un joven que quiere sanar una herida personal profunda a través de encuentros sexuales en cachimbas”, los espacios donde los camioneros mexicanos hacen pausas durante sus trayectos.

La historia explora el vínculo entre un joven que escapa de su pasado (papel que interpreta Víctor Prieto) y un camionero, encarnado por Osvaldo Sánchez, quien lo auxilia, todo bajo el trasfondo de la violencia que golpea el norte de México.

A partir de este vínculo, surge una cercanía inesperada que se desarrolla en un entorno dominado por la testosterona, transformando el trayecto compartido en una travesía donde afloran las heridas pasadas y crece la amenaza.