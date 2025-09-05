México

“Fue un combo”: Dalílah Polanco revela su diagnóstico tras caerse en LCDLF y reaparece con férula

La famosa generó gran preocupación entre sus compañeros de reality

Por Zurisaddai González

Dalílah Polanco sufrió una fuerte
Dalílah Polanco sufrió una fuerte caída. (Capturas de pantalla)

La actriz y comediante Dalílah Polanco sorprendió a la audiencia y a sus compañeros al reaparecer dentro de La Casa de los Famosos México 2025 después del accidente que sufrió recientemente.

Aunque se le notó afectada físicamente, con una férula, muleta y hielo para desinflamar su pierna y su mano, la famosa dejó en claro que no piensa detenerse en la competencia.

“Me tropiezo y me caigo mucho por el oído”, explicó Dalílah al ser cuestionada por su estado de salud. A pesar de las dificultades, la actriz afirmó que se encuentra bien y con ánimo de seguir adelante.

Dalílah Polanco regresa tras su accidente en LCDLFM. (Redes sociales)

¿Cuál fue el diagnóstico?

La comediante relató que además de los golpes fue diagnosticada con fisuras y remarcó que la caída resultó más aparatosa de lo que parecía, pues le dijeron que tardaría seis semanas en recuperarse.

Lo que vi ayer es que mis dedos están casi pegados, piso y así clavo, anoche me arranqué la muñequera no pude”. También contó que tanto la rodilla como el pie resultaron afectados: “La rodilla la puedo apoyar”.

Dalilah Polanco rompió en llanto
Dalilah Polanco rompió en llanto al recordar su relación con sus padres. (Vix)

Dalílah incluso detalló que el dolor llega a ser tan fuerte que hasta lo más mínimo la incomoda: “La cobija me duele, subí el otro pie en la noche y hacía casita y protegía el otro, estuve mucho tiempo en la otra posición, para dormir o sentada debo tener el pie elevado”.

Con humor, también señaló lo difícil que resultó dejarse ayudar por Aldo de Nigris: “Cuando me dijiste agárrate de aquí me di cuenta que no podía, cuando me dijeron que me iban a cargar no pude. En cuanto toqué tu hombro sentí que me cargó la riat…”.

La reaparición en la casa y lo que contó

Aunque visiblemente lesionada, Dalílah reapareció en la casa con una férula y se mostró participativa.

Elaine Haro destacó su fortaleza al señalar que admiraba cómo la actriz se despertó temprano y realizó sus actividades con normalidad:

“Va a ser un reto”, reconoció la propia Dalílah, y añadió con humor: “Hoy (que tal que) en la fiesta agarro mala copa y adiós (...) Hoy es viernes, está increíble para que se desinflame un poco más. Hay fiesta”.

La actriz también comentó que sus lesiones fueron un “combo” de golpes y fisuras: “Fue combo”, dijo entre risas cuando platicaba con Abelito sobre lo ocurrido.

Aunque se mantiene bajo cuidados, Dalílah dejó claro que no permitirá que el accidente frene su participación ni su buen ánimo dentro del reality.

