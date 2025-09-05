Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de septiembre: informan que todas las líneas avanzan con normalidad

Usuarios reportan retrasos en la Línea 5. En Instituto del Petróleo señalan más de 10 minutos de espera sin paso de trenes. En Pantitlán la afluencia es muy alta y los convoyes tardan en salir, con tiempos de espera que alcanzan hasta 20 minutos.
El STC Metro informa que la Línea 12 no presenta averías y los trenes circulan con normalidad
El STC Metro reporta que la Línea B opera sin averías. Solo se registra alta afluencia por hora pico; se agiliza la circulación y salida de trenes desde las terminales. Autoridades recomiendan anticipar el viaje.
El servicio del Metro de la Ciudad de México opera de manera general con afluencia alta por la hora pico. En la Línea 2, la estación Zócalo/Tenochtitlán se encuentra abierta y ofreciendo servicio normal, luego de reportes ciudadanos que confirmaron su operación habitual.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 5 de septiembre.