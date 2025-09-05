Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de septiembre: informan que todas las líneas avanzan con normalidad

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 5 de septiembre.

El servicio del Metro de la Ciudad de México opera de manera general con afluencia alta por la hora pico. En la Línea 2 , la estación Zócalo/Tenochtitlán se encuentra abierta y ofreciendo servicio normal , luego de reportes ciudadanos que confirmaron su operación habitual.

El STC Metro reporta que la Línea B opera sin averías. Solo se registra alta afluencia por hora pico ; se agiliza la circulación y salida de trenes desde las terminales. Autoridades recomiendan anticipar el viaje.

El STC Metro informa que la Línea 12 no presenta averías y los trenes circulan con normalidad

Usuarios reportan retrasos en la Línea 5 . En Instituto del Petróleo señalan más de 10 minutos de espera sin paso de trenes. En Pantitlán la afluencia es muy alta y los convoyes tardan en salir, con tiempos de espera que alcanzan hasta 20 minutos .

